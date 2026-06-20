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Montella, tras su eliminatoria del Mundial: "Hemos luchado hasta último suspiro"

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Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- El entrenador de la selección de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, pidió este viernes perdón por el resultado que los deja fuera del Mundial y afirmó que está decepcionado por un duelo contra Paraguay en el que los jugadores turcos "lo han dado todo".

"El equipo ha demostrado su alma y ha luchado hasta el último suspiro", indicó el italiano, visiblemente afectado, en una rueda de prensas posterior al encuentro contra Paraguay en el que cayeron por 0-1 en el Estadio de la Bahía de San Franciso, en Santa Clara.

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Montella dejó claro que no tiene nada en contra de los jugadores y lamentó la falta de fortuna de su equipo en los últimos compromisos.

"Tenemos que aceptar los resultados, que a veces no tienen lógica. El fútbol es el deporte rey por algo y a veces el mejor equipo no siempre es el que gana, así es el deporte", agregó.

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Aunque, a su juicio, faltó precisión, explicó que el conjunto turco dispuso de mucha más posesión de balón y más llegadas al área rival que justifican la lucha incansable por cambiar el resultado.

"Si no se crean ocasiones en el área rival obviamente puedes tener problemas, pero en el fútbol los momentos clave deciden el partido", precisó.

"Todos hemos trabajado de manera muy intensa y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Cuando lo das todo, como seleccionador, te puede dar muchas alegría, pero también te puede decepcionar, es como la vida en general", dijo.

Montella también fue tajante ante la tarjeta roja que recibió el jugador paraguayo Miguel Almirón, por hablar con la boca tapada a uno de sus jugadores. "Las reglas están para respetarse", zanjó al respecto, en tanto que justificó su convocatoria.

"Lo más fácil del mundo sería apuntar a un jugador en concreto, pero yo no soy así. Yo he convocado a estos jugadores que son los mejores. Sí esperaba que pudiéramos pasar de fase, pero en este tipo de partidos puede pasar de todo", dijo.

Así mismo, aseguró que, pese a la derrota, los otomanos van a seguir mostrando el espíritu que les caracteriza con la cabeza bien alta.

"Cuando llevas los colores de la camiseta turca, llevas un país, una cultura, un pueblo. Los jugadores ahora tienen que estar tristes pero a la vez orgullosos porque no tenemos nada que reprocharnos", concluyó. EFE

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