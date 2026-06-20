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Laínez, neurólogo: El cerebro sigue teniendo muchos secretos, pero cada vez menos

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Concha Tejerina

València, 20 jun (EFE).- Los avances científicos, el desarrollo de nuevas tecnologías y la aparición de tratamientos innovadores están cambiando la forma de comprender y abordar las enfermedades del cerebro, un órgano a cuya capacidad "no hay ningún computador que se acerque" y que, aunque "sigue teniendo muchos secretos", son "cada vez menos".

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Así lo asegura en una entrevista con EFE el neurólogo José Miguel Láinez (Teruel, 1955), quien ha sido reconocido por la Sociedad Española de Neurología (SEN) como 'Miembro de Honor' por su destacada trayectoria profesional, su aportación a la Neurología y su contribución a la sociedad y al prestigio de esa sociedad científica.

Láinez, que nació en Teruel y ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Valencia, es desde hace 46 años neurólogo, una especialidad que eligió porque, asegura, el cerebro "siempre" le ha parecido "muy interesante y que tenía mucho por descubrir". Casi medio siglo después, la neurología le motiva "cien por cien, cada día más".

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"El cerebro sigue teniendo muchos secretos, pero cada vez menos. Leerlo es difícil pero cada vez nos acercamos más", asegura el que hasta su jubilación en agosto de 2025 fue jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de València, quien considera que es "muy difícil" que el cerebro sea descifrado alguna vez por completo.

Asegura que "cualquier sistema de inteligencia artificial no llega ni de lejos a las conectividades que tiene el cerebro humano, no hay ningún computador que se acerque a su capacidad, con lo cual va a ser muy difícil descifrarlo", y advierte de que el peligro de la IA "es que llegue un momento en el que dejemos de pensar nosotros".

Preguntado por el descubrimiento que le gustaría ver hecho realidad durante los próximos años, no duda en señalar el desarrollo de un tratamiento capaz de curar el alzhéimer.

“Estoy seguro de que veremos nuevos tratamientos que cambiarán el curso del alzhéimer”, pronostica. Un avance que tendría un enorme impacto social, teniendo en cuenta que se trata de una de las patologías más devastadoras tanto para quienes la padecen como para sus familias.

El especialista indica que en el futuro "veremos nuevos tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad, algo que hasta hace poco parecía inalcanzable" en una dolencia que ahora afecta en España a unas 800.000 o 900.000 personas, pero que se prevé que en 2025 haya cerca de un millón y medio de afectados.

En el caso del párkinson, destaca los trabajos realizados con células madre, una línea de investigación que ya ha comenzado a dar resultados prometedores. Japón ha aprobado recientemente aplicaciones clínicas basadas en este enfoque, mientras que en Estados Unidos continúan desarrollándose estudios con resultados positivos.

Laínez, que presidió la SEN entre 2020 y 2024, también destaca la importancia de profundizar en el conocimiento de enfermedades como la migraña y en la identificación de nuevos marcadores que permitan mejorar la evolución de los pacientes.

Insiste en que los avances médicos por sí solos no serán suficientes y, al respecto, considera imprescindible un cambio cultural que ayude a la sociedad a comprender que muchas de las decisiones cotidianas influyen directamente en la salud futura del cerebro.

El envejecimiento de la población constituye uno de los mayores retos para la neurología. Según advierte, el incremento de la esperanza de vida provocará un aumento muy significativo de las enfermedades neurológicas durante las próximas décadas.

A esta situación se suma otro problema creciente: la escasez de neurólogos. El especialista reconoce que ya existen dificultades para cubrir plazas en determinadas provincias españolas y advierte de que formar nuevos profesionales requiere años de preparación. EFE

(Foto)

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