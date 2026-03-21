Sumar aprueba celebrar una nueva asamblea tras los comicios andaluces para renovar sus dirección en la etapa 'post Díaz'

La vacante pendiente en la co-coordinación de Sumar, originada tras la dimisión de Carlos Martín en agosto, concentra la atención en la inminente reestructuración del partido. Según consignó el medio, el Grupo Coordinador de Movimiento Sumar decidió este sábado convocar una nueva asamblea tras la celebración de las elecciones andaluzas, con el objetivo de redefinir la estrategia, renovar cargos directivos y actualizar la estructura interna después del ciclo electoral y del anuncio de Yolanda Díaz sobre su retirada como candidata a las generales.

De acuerdo con lo reportado por el medio, la última asamblea de Sumar tuvo lugar en marzo del año anterior, momento en el que se optó por un modelo de doble coordinación. Sin embargo, desde la salida de Martín, Lara Hernández se ha mantenido como única referente interina. Esta decisión pone de relieve la preferencia de la formación por priorizar la agenda política y electoral antes que resolver asuntos orgánicos, una tendencia que ahora el partido busca revertir en el contexto ‘post Díaz’.

El órgano de dirección de Sumar evalúa que la mejor manera de cubrir la vacante y avanzar en una nueva etapa pasa por someter nuevamente a votación la composición de sus máximos órganos, según publicó el medio. La convocatoria a la asamblea también servirá como punto de partida para el rediseño del rumbo político y estratégico del partido, cuyas decisiones ahora se verán influidas por la ausencia de su principal figura electoral.

De acuerdo con las fuentes internas citadas por el medio, entre los objetivos centrales de la futura asamblea se sitúa la renovación de los órganos de dirección y la apertura de un debate sobre la estrategia del partido frente a los próximos retos políticos. Esta reunión podría desarrollarse entre dos dinámicas: reproducir el modelo de candidaturas de consenso, como sucedió en asambleas previas, o dar paso a una posible confrontación entre sectores encabezados por la coordinadora general, Lara Hernández, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

La diputada Verónica Martínez Barbero manifestó en días recientes, según recogió el medio, su apoyo a la celebración de la asamblea y a la necesidad de debatir los pasos futuros de Sumar con la militancia. La dirección, mientras tanto, examina sus recientes resultados electorales y ha señalado la importancia de aprovechar la cita para robustecer la labor del partido dentro del Gobierno. Según informó el medio, el Grupo Coordinador incidió en la relevancia de los dos decretos del plan anticrisis aprobados el viernes anterior en el Consejo de Ministros, considerados una victoria política para Sumar.

Actualmente, Lara Hernández sostiene el liderazgo orgánico de Sumar. En su intervención inicial en la reunión del Grupo Coordinador, Hernández defendió la presión que los ministros de Sumar ejercieron sobre el PSOE para incorporar medidas de vivienda y límites a márgenes empresariales en el denominado “escudo social”. Hernández advirtió que la ausencia de estas demandas habría favorecido políticas opuestas al modelo defendido por Sumar.

El medio detalló que, durante la última sesión del Consejo de Ministros extraordinario, los ministros de Sumar retrasaron el inicio de la reunión para forzar una negociación con el PSOE, logrando la aprobación de dos decretos, uno de los cuales extiende los contratos de alquiler. Esta intervención directa marcó la posición de Sumar en las negociaciones dentro del Ejecutivo.

Sumar ratifica la continuidad en sus alianzas electorales con Izquierda Unida, los Comuns y Más Madrid, una decisión que apunta a fortalecer el bloque progresista y asegurar la ampliación de derechos y libertades en próximas citas electorales. Según el medio, el partido prepara mecanismos para aumentar la participación territorial y planea la creación de una portavocía joven, reforzando así el Espacio Joven de Sumar como un actor dentro de la organización.

El Grupo Coordinador también aprobó la hoja de ruta hacia la asamblea, que incluye la apertura de un proceso interno para el debate político y la implicación de toda la militancia. Este proceso está enfocado en promover la identidad de Sumar como fuerza plurinacional, laborista, ecosocialista y feminista, según consignó el medio.

La asamblea que ahora se prepara será la tercera en solo tres años, reflejo de la evolución acelerada de Sumar desde su creación. En el último congreso se estableció una estructura de bicefalia que ahora necesita ajustes ante la nueva realidad. El partido afronta así un escenario en el que la sucesión de Yolanda Díaz plantea retos internos considerables: desde la adaptación del liderazgo, hasta la consolidación de la coalición electoral y la redefinición de sus relaciones con otras fuerzas progresistas.

Informó el medio que aunque la nueva convocatoria carece de una fecha concreta —debido a que las elecciones andaluzas no han sido convocadas—, la dirección de Sumar plantea que la asamblea se realice a finales de junio o mediados de julio. El calendario responde a la necesidad de recalibrar el proyecto político en ausencia de Díaz y de adaptar la estrategia de Sumar al horizonte de las elecciones generales de 2027, tras haber reafirmado la coalición con sus socios.

Distintas fuentes consultadas por el medio aseguran que la retirada de Díaz constituye un factor determinante para la convocatoria de esta asamblea. El objetivo en esta etapa consiste en fortalecer la autonomía estratégica del partido y consolidar su dinámica horizontal con otras formaciones próximas, dejando atrás el modelo de “paraguas de organizaciones”.

El desarrollo de la asamblea y el proceso previo buscan ofrecer espacios de debate y decisión a la militancia, con el fin de responder a las exigencias del momento político y enfrentar los próximos desafíos electorales y de gobierno, según detalló el medio a partir de los acuerdos del Grupo Coordinador.