ERC pide nuevos traspasos de competencias a cambio de desvincular el IRPF de los Presupuestos de la Generalitat

El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sugerido la posibilidad de pactar nuevas transferencias de competencias administrativas para Cataluña, como vía para conseguir mayor capacidad de autogobierno, en el contexto de las conversaciones abiertas sobre el sistema de financiación autonómica. Según informó Europa Press citando fuentes republicanas, esta estrategia de ERC busca avanzar en el autogobierno mediante la negociación de concesiones que refuercen las competencias de la Generalitat, en un momento en el que la formación también ha puesto sobre la mesa la desvinculación de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los Presupuestos autonómicos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, ERC no ha especificado por el momento cuáles podrían ser las competencias a obtener en caso de llegar a un acuerdo, aunque fuentes del partido indicaron que el objetivo es “ganar espacios de poder” para Cataluña. El tema surge tras la reciente decisión conjunta del Govern y de ERC de retirar del Parlament el proyecto de presupuestos para 2024, con la intención de extender el plazo de negociaciones e intentar llegar a una aprobación antes del final del actual periodo de sesiones, previsto para julio.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, declaró en una entrevista con Rac1, informada por Europa Press, que espera propuestas viables por parte de ERC, enfatizando que “si nos pide cosas de otros, siempre esto será más complicado”. Romero puntualizó que el Ejecutivo autonómico no ha modificado su postura sobre la gestión del IRPF, manteniendo como prioridad la reforma del modelo de financiación autonómica. Sobre la posibilidad de negociar nuevos traspasos en sustitución del control del IRPF, la consellera expuso que la Generalitat solo puede comprometerse en el marco de las competencias que actualmente ostenta, lo que limita la capacidad de satisfacer demandas que dependan de otros niveles administrativos.

Según difundió el medio ‘Nació’, ERC mantiene abiertas sus opciones para alcanzar acuerdos con el Govern y el Gobierno central, con la intención de fortalecer el autogobierno catalán a través de nuevas delegaciones responsables de competencias actualmente centralizadas. En las últimas semanas, el debate sobre la financiación autonómica ha centrado gran parte de la agenda política en Cataluña, especialmente tras la retirada temporal de las cuentas públicas presentada por el Ejecutivo autonómico.

Europa Press detalló que ERC ha condicionado su disposición a desvincular la recaudación del IRPF de los Presupuestos generales de la Generalitat a la obtención de otras cesiones competenciales, aunque el partido todavía no ha concretado cuáles serían estos posibles traspasos alternativos. Representantes republicanos sostienen que dichas negociaciones pretenden incrementar la autonomía política y administrativa de la comunidad, ampliando así el margen de decisión del gobierno autonómico en áreas clave.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, para ERC, lograr nuevas transferencias competenciales se traduce en la oportunidad de “ganar espacios de poder” que refuercen a la Generalitat frente al actual sistema de descentralización. El IRPF, uno de los elementos más significativos dentro del sistema de financiación, representa una de las demandas históricas de mayor calado en el autogobierno catalán, aunque el Gobierno central mantiene su negativa a modificar el actual régimen de recaudación compartida.

Hasta el momento, la posición del Govern, expresada por la consellera Romero, descarta una ruptura con el modelo vigente respecto al IRPF, pero abre la posibilidad de negociar otros aspectos “que estén al alcance” de la actual administración autonómica. La Junta de Portavoces se ha comprometido a seguir trabajando durante las próximas semanas con el objetivo de presentar una nueva propuesta presupuestaria que pueda ser sometida a debate y aprobación en el Parlament antes de concluir el presente periodo de sesiones.

Europa Press informó que, mientras prosiguen estas negociaciones, el Gobierno catalán continúa defendiendo la necesidad de revisar en profundidad el sistema general de financiación autonómica, con la aspiración de asegurar mayores recursos fiscales y más capacidad de decisión para la Generalitat en la gestión de los ingresos propios. Los portavoces de ERC insisten en que cualquier avance en la negociación debe implicar una ampliación de las competencias autogestionadas, en línea con el objetivo de consolidar el autogobierno catalán mediante herramientas administrativas y legislativas adicionales.

Distintas voces republicanas han manifestado a Europa Press que el proceso de negociación buscará conseguir cesiones equilibradas en aquellas áreas que puedan brindar a Cataluña mayor capacidad de gestión directa, siempre dentro de los límites constitucionales y de los acuerdos que puedan alcanzarse con el Gobierno central. No obstante, desde la conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat se ha reiterado la importancia de ceñirse a las competencias actuales, reconociendo la complejidad que implica negociar cualquier cesión que dependa de otras instancias o requiera reformas legislativas en el Congreso de los Diputados.