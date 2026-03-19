Una doble 'mascletà' y 13.558 espectadores en el partido del Valencia pegado a la 'cremà'

Valencia, 19 mar (EFE).- La cercanía de la 'cremà' de las Fallas no perjudicó este jueves a la asistencia de aficionados al Roig Arena para presenciar el partido de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Barcelona, que contó con su propia doble 'mascletà', primero con globos y luego con tambores y que presenciaron 13.558 espectadores, una de los mejores datos de la temporada.

El encuentro comenzó a las 18 horas, tras haber conseguido el club valenciano adelantar su horario, apenas dos horas antes de la 'cremà' de las fallas infantiles, que se inició a las 20 horas de manera general. La 'cremà' de los monumentos grandes arranca a las 22 horas.

En el anterior choque de la Euroliga en el Roig Arena asistieron 11.966 espectadores, con 600 seguidores del Zalgiris Kaunas, contra el ASVEL lo hicieron 13.210. Para encontrar una mejor entrada en el Roig Arena en la Euroliga hay que remontarse al mes de noviembre y a los 14.922 espectadores que asistieron al choque ante el Real Madrid.

Segundos antes del arranque del partido, los aficionados locales realizaron una primera 'mascletà' con los miles de globos naranjas que había distribuido el club.

Al descanso y con la fórmula con la que arranca la 'mascletà' en el plaza del Ayuntamiento, 'senyor pirotècnic pot començar la mascletà', la escuela de batucada Raíces a modo de orquesta reprodujo con sus tambores y con la ayuda del público uno de los tradicionales lanzamientos de petardos. EFE

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