Rubi: "El potencial más grande de nuestro equipo es el gol"

Almería, 19 mar (EFE).- El técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', apeló este miércoles, en vísperas de la visita al Huesca, a la necesidad de recuperar la efectividad para aprovechar las ocasiones que generen en ataque, pues dejó claro que "el potencial más grande" que tiene su equipo "es el gol".

El entrenador del Almería, tercer clasificado de LaLiga Hypermotion, dijo en rueda de prensa que "la única forma" de ganar en El Alcoraz es que sus jugadores "demuestren" su capacidad para marcar y precisó que hacerlo primero no es sólo una ventaja táctica, sino una necesidad estadística fuera de casa.

"Nuestras victorias fuera de casa pasan casi siempre por golpear primero. Y eso hay que ir a buscarlo desde el minuto uno. Es nuestra obligación, intentar mañana (por el viernes) salir en Huesca y empezar a intentar generar lo antes posible situaciones de gol, obviamente con la mentalidad de acabarlas para que se vean", recalcó el catalán.

Sobre el Huesca, Rubi destacó la tradicional solidez defensiva que caracteriza al conjunto oscense, recordó las dificultades históricas para batir su portería y advirtió sobre la capacidad del rival para gestionar ventajas mínimas.

Para el preparador del Almería, el Huesca "ha sido un equipo ejemplar y muy fuerte en el tema defensivo", al que "es difícil meterle mano", ya que "son de los rivales que si marcan un gol, se saben defender muy bien, paran el partido y hacen que pasen pocas cosas", por lo que insistió en que "es fundamental" que su equipo se adelante en el marcador.

También admitió que el Almería sufre cuando no logra abrir el marcador pronto, algo que condiciona el desarrollo emocional de los partidos, si bien reclamó "equilibrio" para no caer en la precipitación.

"Cuando no consigues marcar gol antes que tu rival, a nosotros los partidos se nos complican mucho, nos cuestan más. Tampoco quiero generar la ansiedad de que si no marcamos rápido ya se ha acabado el encuentro; lo que tenemos que hacer es, por lo menos, estar más concentrados en los tramos finales para no irte de vacío de allí", argumentó.

Rubi resaltó, además, como un punto positivo del Huesca la veteranía que atesora en su vestuario, con "jugadores experimentados" como "Sielva, Sergi Enric, Portillo, Pulido, el portero Dani...", y añadió que su nuevo entrenador, José Luis Oltra, "intentará acertar" con el equipo titular que ponga. EFE

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