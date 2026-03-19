Fiorentina, Palace, AZ, Shakhtar, Estrasburgo, Mainz y AEK Atenas, junto al Rayo a cuartos

Madrid, 19 mar (EFE).- El Fiorentina y el Crystal Palace, clasificados este jueves con sufrimiento, siguen adelante en la Liga Conferencia, en la que se enfrentarán en los cuartos de final, en los que el Shakhtar Donetsk, el Mainz, el AZ Alkmaar, el Estrasburgo y el AEK Atenas acompañaron al Rayo Vallecano, que se medirá al conjunto griego.

El Fiorentina ganó finalmente 1-2 al Rakow, pero bordeó la eliminación. Vencedor por 2-1 en la ida en Italia, en la vuelta en Polonia, encajó el 1-0 en el minuto 46, anotado por Karol Struski. Después, retomó el mando de la eliminatoria con el 1-1 de Roberto Piccoli en el 68, se asustó con un penalti señalado en contra pero luego invalidado por el VAR en el tramo final y resultó con un tanto desde su campo, sin portero, de Marin Pongracic en el 97.

Un alivio para el bloque italiano, que compite por la permanencia en la Serie A y que rebusca el éxito en Europa, tras rozarlo en los últimos dos años. Fue finalista en 2023-24, cuando fue doblegado en la final por Olympiacos por 1-0, y semifinalista el pasado curso, cuando lo eliminó el Betis. Ahora jugará para llegar ahí contra el Crystal Palace.

El bloque inglés necesitó la prórroga para superar su eliminatoria contra el AEK Larnaca en Chipre. Una 'final' después del 0-0 de la ida en Londres. Ismaila Sarr marcó el 0-1 antes del cuarto de hora, fue empatado por el español Enric Saborit, con el 1-1 en el 63, pero de nuevo Sarr, ya en la prórroga, en el 99, marcó la diferencia para cumplir con los pronósticos.

Igualmente, el AEK Atenas completó su clasificación, ya encarrilada desde el 0-4 de la ida en el campo del Celje, que se propuso la remontada pero se quedó a la mitad, con un triunfo insuficiente por 0-2, con los goles de Nikita Iosifov y Rudi Pozeg Vancas, en los minutos 13 y 42, respectivamente. Es el rival del Rayo Vallecano.

A la vez, el Mainz aprovechó su condición de local para su billete para cuartos de final frente al Sigma Olomouc. Tras el 0-0 del primer duelo, su triunfo por 2-0 fue definitivo. Stefan Posch y Armindo Sieb anotaron goles del bloque alemán, que se medirá en la siguiente fase con el Estrasburgo, clasificado frente al Rijeka con un gol del argentino Valentín Barco (1-1).

El AZ Alkmaar confirmó su pase en Praga contra el Sparta. Al 2-1 de la ida añadió el rápido 0-1 en la vuelta, por medio de Isak Jensen. Ya en el comienzo de la segunda parte sumó el 0-2 de Troy Parrott, el 0-3 de Sven Mijnans y el 0-4 de Ro-Zangelo Daal.

En cuartos de final jugará contra el Shakthar Donetsk, que sufrió, pero eliminó al Lech Poznan. El 0-2 del conjunto polaco en la primera parte, con un doblete de Mikael Ishak niveló la eliminatoria, pero el 1-2 en el segundo tiempo de João Moutinho en propia puerta devolvió la clasificación al conjunto ucraniano, que ganó 1-3 en la ida. EFE