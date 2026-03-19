El Supremo rechaza un recurso de Rosell contra la sentencia que le concedió 232.500 euros de indemnización

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le reconoció el derecho a ser indemnizado con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional entre mayo de 2017 y febrero de 2019 por una causa en la que fue finalmente absuelto.

En una providencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo inadmite su recurso por carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Los magistrados indican que la sentencia de la Audiencia Nacional no contiene, ni la parte lo justifica, un apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional estimó de forma parcial las pretensiones de Rosell, que pedía ser resarcido con 29,7 millones de euros.