Sánchez deja en el aire la presentación de los PGE este mes ante la "gravedad de la situación" internacional

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que España continuará respaldando a Ucrania, pese a que la atención internacional se ha desplazado hacia el conflicto en Irán. Durante este encuentro, Sánchez optó por no precisar si el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de finalizar marzo, una promesa previa cuyo cumplimiento permanece incierto dadas las circunstancias actuales. Según informó el medio, el presidente apeló directamente a la comprensión colectiva al referirse a la "gravedad de la situación" mundial producto de los recientes acontecimientos en Oriente Medio.

De acuerdo con lo publicado, Sánchez reiteró que el Gobierno está gestionando "una de las mayores crisis" desde que asumió su mandato. Señaló que los efectos del conflicto internacional incidirán directamente en la sociedad y en la economía doméstica, mencionando que es necesario que los hogares españoles tomen conciencia de las posibles repercusiones. Tal como consignó el medio, el mandatario evitó centrarse en plazos específicos para la aprobación de las cuentas públicas y puso énfasis en la relevancia de las acciones inmediatas que el Ejecutivo prepara para afrontar la coyuntura.

En relación con las medidas concretas, Sánchez anunció que el próximo viernes el Consejo de Ministros celebrará una sesión extraordinaria con el objetivo declarado de aprobar un decreto ley orientado a mitigar el impacto socioeconómico de la crisis global. No obstante, señaló que la discusión sobre la inclusión de medidas en materia de vivienda, como reclaman los socios de Sumar, no resulta prioritaria respecto a la dimensión de los desafíos actuales. Según detalló el propio presidente, el Gobierno utilizará "todos los instrumentos del Estado" con el objetivo de ofrecer protección a los ciudadanos en el contexto de la crisis. Ante las preguntas sobre medidas específicas, Sánchez declaró: “Entrar en si es esta medida u otra con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa…”, remarcando que la respuesta de la Administración será “proporcional a la envergadura de esta crisis”.

Según publicó el medio, la incertidumbre en torno a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se mantiene, pues Sánchez no trasladó compromisos definidos sobre si se cumplirá la promesa de presentarlos antes de marzo. El presidente insistió en que la prioridad del Ejecutivo se encuentra en responder con agilidad frente a los efectos de la crisis internacional, destacando la preparación de iniciativas urgentes en lugar de centrar el debate en cuestiones calendarizadas.

El medio añadió que la rueda de prensa celebrada por Sánchez junto a Zelenski se inscribe en un entorno de alta tensión geopolítica, en el que la invasión rusa de Ucrania y la escalada bélica en Oriente Medio elevan la complejidad de la toma de decisiones a nivel estatal. Sánchez insistió en la importancia de que la sociedad española comprenda el alcance y las consecuencias derivadas de la crisis, ya que los efectos de los conflictos en el exterior han comenzado a trasladarse al ámbito doméstico, afectando tanto la economía como el bienestar social.

Por otra parte, el presidente desestimó dotar de centralidad al pulso político interno respecto a la vivienda y otras exigencias legislativas que los socios de Gobierno han puesto sobre la mesa. Sostuvo que, más allá de los debates sectoriales, los instrumentos y mecanismos estatales se encuentran al servicio de la ciudadanía para ofrecer respuestas eficaces ante la gravedad de la coyuntura internacional. Según señaló el propio Sánchez y recogió el medio, la magnitud de la crisis requiere del esfuerzo conjunto y la aceptación de que las prioridades gubernamentales pueden verse alteradas por la situación global.