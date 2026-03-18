Aldama aporta al juez del 'caso Koldo' el sobre acerca de la presunta financiación irregular del PSOE

La investigación sobre supuestos pagos en metálico realizados por el PSOE para reembolsar gastos anticipados ha incluido un nuevo elemento tras la entrega de un sobre que, según el empresario Víctor de Aldama, contiene información relevante acerca de una presunta financiación irregular del partido y de la Internacional Socialista. Según reportó El País y confirmó Europa Press, la documentación fue puesta a disposición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco de una pieza secreta del conocido como 'caso Koldo', proceso en el que se mantiene una estricta reserva y seguimiento judicial.

De acuerdo con los citados medios, Víctor de Aldama, considerado empresario y presunto conseguidor, acudió la semana pasada a la Audiencia Nacional y entregó personalmente el sobre al magistrado, declarando también sobre su contenido. Esta actuación se produjo después de que el juez Moreno solicitara expresamente a Aldama la presentación del documento, el cual, según la versión del empresario, le habría sido entregado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. El sobre habría permanecido bajo resguardo hasta este momento en el marco de la instrucción judicial.

La existencia del sobre y su posible implicación en la causa había sido revelada por Aldama por primera vez el 29 de enero, durante su declaración ante el juez que investiga el 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional. Entonces, Aldama declaró como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz, apuntando que la información contenida en el sobre está relacionada con el sector de los hidrocarburos, aunque desvinculó de dicha información a Villafuel, empresa que ocupa el eje central de ese otro procedimiento legal.

El sobre en cuestión había despertado el interés de la Fiscalía Anticorrupción tras las manifestaciones de Aldama. Según detalló El País, después de escuchar la versión del empresario sobre la procedencia y el contenido del documento, los fiscales solicitaron acceso a dicho material. Ante esta petición, Aldama condicionó su colaboración a la consecución de un acuerdo con el Ministerio Público antes de facilitar detalles sobre la información concreta contenida en el sobre.

La investigación cuenta además con informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad que viene analizando los flujos de información y los documentos clave del caso. El medio Europa Press recogió que, según esos informes, Aldama habría dejado bajo custodia de su principal colaborador, Luis Alberto Escolano, "documentación sensible" relacionada con la petrolera venezolana PDVSA. Los investigadores detectaron que, en una imagen reenviada por Escolano al propio Aldama, figura un detalle sustancial: en la parte inferior del sobre, se observa el sello de recepción, que según los informes de la UCO, corresponde a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela e indica la entrega formal del sobre a Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020.

Este conjunto de hechos consolida una línea de investigación centrada en posibles pagos irregulares y vínculos internacionales con Venezuela. Según publicó El País, el juez Ismael Moreno manejaría este asunto con la máxima cautela, incorporando la documentación a una pieza secreta del sumario y manteniendo la confidencialidad de los detalles en tanto avance el análisis judicial. Europa Press confirmó que el proceso cuenta con atención especial, tanto por la gravedad de las acusaciones como por el perfil de los actores implicados y la naturaleza internacional de algunos de los documentos aportados.

La relevancia del sobre entregado al juez por Aldama adquiere otra dimensión cuando se consideran las declaraciones previas e informes de la Guardia Civil. La UCO remarcó que el resguardo físico y la pista de custodia del documento han quedado registrados, apuntando además su presunta relación con operaciones vinculadas a la gestión de hidrocarburos con PDVSA y posibles vías de financiación ajenas a los circuitos oficiales. Las pesquisas judiciales deberán determinar hasta qué punto lo aportado por Aldama aporta elementos incriminatorios o verifica operaciones fuera de la legalidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Según El País, el alcance de estas diligencias se mantiene restringido por decisión del juez instructor y de la propia Fiscalía, a la espera de que la documentación sea examinada y su relevancia jurídica determinada. Los agentes de la Guardia Civil siguen recopilando testimonios y registros relacionados con la custodia y circulación de estos papeles considerados clave. El desarrollo del caso influirá previsiblemente en la evolución de otros procedimientos judiciales paralelos, como el del 'caso hidrocarburos', en el que Aldama compareció anteriormente y donde ya adelantó la existencia del dossier bajo secreto.

El seguimiento judicial, según el relato de los medios El País y Europa Press, se encuentra focalizado no solo en el contenido del sobre, sino en los circuitos de gestión interna y externa mediante los cuales documentación e información financiera habrían circulado entre actores de diferentes nacionalidades e instituciones. La relación establecida entre la documentación presuntamente recibida desde Venezuela y los supuestos pagos irregulares es uno de los elementos bajo especial observación en la Audiencia Nacional, según indicaron estas fuentes.

Por el momento, la causa sigue su curso en el ámbito de la pieza secreta bajo la competencia del juez Ismael Moreno y con la participación activa de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil. El seguimiento mediático y judicial permanece a la espera de que el análisis del sobre y del resto de la documentación entregada esclarezca los hechos y determine posibles implicaciones legales para los investigados.