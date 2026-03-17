Sumar avisa a Trump de que 'el honor de tomar' Cuba "se le volverá amargo" si lo intenta: "No conoce" a los cubanos

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, señaló que el pueblo cubano ya logró superar la dominación de dos imperios, refiriéndose a las luchas históricas encabezadas por figuras como José Martí y Fidel Castro. Este planteamiento se realizó en un mensaje dirigido al presidente estadounidense Donald Trump, al que advirtió sobre las consecuencias de intentar tomar control o intervenir en Cuba. Santiago enfatizó que, en caso de intentarlo, el "honor de tomar" la isla se convertiría en una experiencia amarga para quien lo intente. Según publicó Europa Press, las declaraciones forman parte de una reacción más amplia de dirigentes y representantes de la coalición Sumar y otras formaciones de izquierda en España frente a posturas expresadas desde Washington sobre Cuba.

De acuerdo con el medio Europa Press, Santiago utilizó la red social X para expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo cubano ante el contexto de bloqueo y sanciones impulsadas por Estados Unidos. El dirigente subrayó la resistencia histórica de la sociedad cubana frente a presiones externas y resaltó su capacidad para mantener la soberanía incluso en circunstancias adversas.

Otros integrantes de la coalición Sumar, como Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, se sumaron a las críticas dirigidas hacia la política estadounidense hacia Cuba. Ibáñez calificó el bloqueo a la isla como "inhumano e ilegal" y contrastó la capacidad de resistencia del sistema cubano con la vulnerabilidad del modelo de Estados Unidos en situaciones de crisis. Según recogió Europa Press, Ibáñez recordó que el socialismo liderado por Fidel Castro resistió más de seis décadas, mientras que puso en duda la estabilidad del capitalismo promovido por Trump al mencionar casos recientes de crisis en el Estrecho de Ormuz.

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de los Comunes, también expresó su desacuerdo con las acciones y declaraciones de las autoridades estadounidenses. Según detalló Europa Press, Pisarello acusó a Trump de actuar con prepotencia e intereses personales, como si se tratase de un "promotor inmobiliario" que solo piensa en instalar resorts o campos de golf, sin reparar en el impacto sobre servicios esenciales en Cuba. Pisarello amplió su crítica mencionando a otros lugares afectados por las decisiones de Washington, como Gaza, acusando al presidente estadounidense de priorizar sus propios intereses por encima del bienestar de la población civil. El diputado vinculó estos comportamientos a lo que caracterizó como una actitud de buscar desviar la atención de otros fracasos en política exterior, en particular referente a las acciones militares en Irán.

Europa Press destacó que Pisarello insistió en la falta de conocimiento de Trump sobre la historia y la identidad del pueblo cubano, haciendo referencia al legado de los mambises y líderes históricos de la independencia. Indicó que la resistencia de la población de la isla es resultado de una serie de luchas prolongadas y que no se puede subestimar el arraigo social de la defensa de la soberanía en Cuba.

En el marco de esta confrontación política, Pisarello anunció la organización y próxima salida de un convoy internacional con destino a La Habana. Según informó Europa Press, el convoy está conformado por activistas, parlamentarios, artistas, sindicalistas y personal médico provenientes de varios países. El propósito de la iniciativa es entregar medicinas, alimentos, baterías solares y otros insumos de ayuda humanitaria destinados a la población cubana, en respuesta a la situación enfrentada por la isla debido al bloqueo y las restricciones.

La coordinación de este envío de materiales y respaldo humanitario fue presentada por Pisarello como una acción de solidaridad internacional. Europa Press reportó que la delegación partirá este sábado hacia La Habana, donde planean entregar directamente los suministros a instituciones y comunidades afectadas. Los impulsores de la iniciativa subrayan que la ayuda busca cubrir necesidades básicas agravadas por las sanciones y cortes de suministros energéticos.

Estas reacciones se inscriben en una corriente de opinión dentro de sectores de izquierda en España que mantienen una postura crítica respecto a las medidas promovidas desde Estados Unidos hacia Cuba, y que abogan por mecanismos internacionales de cooperación y apoyo directo. Europa Press señaló que los líderes y portavoces consultados reiteran su respaldo a la autodeterminación del pueblo cubano y su rechazo a medidas que consideran punitivas o que impactan en los servicios fundamentales de la población.

El debate político sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba continúa suscitando posicionamientos y acciones concretas en escenarios internacionales, sumando la movilización de plataformas solidarias y la participación de representantes institucionales en campañas de ayuda humanitaria. De acuerdo con Europa Press, el convoy que partirá desde España constituye el esfuerzo más reciente dentro de este marco de respaldo a la isla y de crítica a la política exterior estadounidense.