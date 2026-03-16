Sumar reunirá el sábado a su máximo órgano de dirección para fijar una hoja de ruta que relance su proyecto

La formación Sumar encara su próximo proceso interno con el reto de redefinir su dirección política tras la creación de un “vacío de liderazgo” motivado por dos renuncias recientes dentro de la organización, incluyendo la salida de Yolanda Díaz como candidata y la dimisión del diputado Carlos Martín al puesto de co-coordinador en agosto. Según informó el Grupo Coordinador de Sumar, esta coyuntura será uno de los ejes a analizar en la reunión convocada para el sábado, instancia que funcionará como principal espacio de debate para delinear la nueva hoja de ruta del proyecto político.

De acuerdo con lo que reportó el medio en la rueda de prensa ofrecida por la coordinadora general del partido, Lara Hernández, la cita marcará la primera vez que el máximo órgano de dirección de Sumar se reúna desde que Díaz anunció su decisión de no presentarse nuevamente a las elecciones generales. Hernández detalló que, si bien todavía no existe un orden del día cerrado, el encuentro abarcará cuestiones relacionadas con el contexto internacional, específicamente la situación derivada del conflicto en Irán, y su repercusión en el panorama político de la izquierda española.

El medio consignó que la reunión también profundizará en el impacto de las recientes elecciones en Castilla y León sobre el espacio progresista y revisará los acuerdos logrados con Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid. Tras consolidar estas alianzas, Sumar busca deslindarse de su papel anterior como espacio paraguas de diferentes actores y aspira a consolidar una identidad política propia de cara al ciclo electoral que culmina en más de un año.

Fuentes del partido, citadas por el medio, subrayaron la necesidad de definir el formato para este proceso de relanzamiento, dejando abierta la posibilidad de organizar una conferencia política o una asamblea. Este debate se sitúa en un contexto donde la dirección aún debe incorporar un nuevo co-coordinador, dado que la vacante no se ha cubierto desde la salida de Carlos Martín. Según indicó Hernández, la renovación de los órganos internos y las estrategias para fortalecer la presencia de Sumar forman parte de las cuestiones organizativas centrales a definir en el corto plazo.

Además del enfoque en la estructura interna y la dirección, la reunión prevé examinar la posición de Sumar frente al PSOE y la manera en que el partido pretende rearmar el bloque progresista a lo largo del próximo año. El medio detalló que durante el encuentro, los dirigentes analizarán cómo impactan las dinámicas políticas recientes y los escenarios internacionales en las alianzas y estrategias de la izquierda española.

La cita, explicaron fuentes consultadas por el medio, se produce en un contexto delicado para Sumar, pues la retirada de Díaz ha transformado la figura de la formación dentro del tablero político nacional, obligando a sus miembros a replantear las vías de colaboración con otras organizaciones y a establecer nuevas pautas de relación política. Además, la revisión de la estructura directiva y la elección del nuevo co-coordinador se presentan como pasos indispensables para garantizar la continuidad y redefinir el proyecto colectivo.

La jornada del sábado está planteada como un espacio clave no solo para decidir el camino inmediato de Sumar, sino también para debatir en profundidad el papel de la formación en la actual coyuntura internacional y nacional. Todo indica que el abordaje de los retos y oportunidades que afronta la izquierda tendrán un lugar destacado dentro del debate a puertas cerradas de la dirección, según amplió el medio en sus adelantos sobre el encuentro.