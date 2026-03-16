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Sumar defiende que la izquierda debe reaccionar con un proyecto "ganador y de reencuentro" para ir a la "ofensiva"

Lara Hernández considera urgente que el espacio progresista promueva una reorganización profunda tras los malos resultados en Castilla y León, apela a una “propuesta ambiciosa” y exhorta articular acuerdos para responder al mandato del electorado progresista

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En referencia al llamado a la unidad formulado en Andalucía, las organizaciones políticas progresistas han manifestado su intención de buscar un espacio común mediante candidaturas amplias, según señaló Lara Hernández en declaraciones recogidas por el medio Europa Press. Este pronunciamiento se produce tras los “malos” resultados obtenidos en las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León, específicamente el 15 de marzo, donde tanto la coalición de Movimiento Sumar con Izquierda Unida como Podemos quedaron fuera del parlamento autonómico.

Según informó Europa Press, Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, resaltó la urgencia de que la izquierda alternativa propicie iniciativas de “reencuentro” entre todas sus organizaciones, frente al revés electoral registrado en Castilla y León. En una conferencia de prensa realizada en Madrid, subrayó que el periodo de reflexión interna en los partidos ya “llega a su fin”, remarcando la necesidad de reorganizar el espacio progresista para “salir a la ofensiva” y articular un sujeto político capaz de aspirar a un tercer gobierno de coalición.

Movimiento Sumar, como detalló la dirigente, se presenta junto a sus aliados IU, Comuns y Más Madrid dentro de un proyecto calificado de “ganador”. Hernández reclamó reforzar la alianza electoral lograda en este espacio político y subrayó que resulta imprescindible desarrollar aún más los procesos de reencuentro, ya que, en su diagnóstico, la simple llamada a la unidad no basta para asegurar la competitividad electoral. “Necesitamos articular más procesos de reencuentro para ser competitivos”, afirmó, haciendo hincapié en que el resultado en Castilla y León representa un golpe particularmente duro para la izquierda, tanto para Sumar como para otras fuerzas progresistas, dado que ninguna consiguió representación en las Cortes autonómicas.

El medio Europa Press recogió también que Hernández identificó como una respuesta a este resultado la necesidad de conformar un proyecto ambicioso, “que ilusione” y “capaz de movilizar”, alineado con lo que demanda el electorado progresista. Para sustentar esta estrategia, citó también al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien planteó la necesidad de proyectos que realmente movilicen al electorado.

La dirigente de Sumar detalló que, especialmente en Andalucía, ya se observa un afán de unidad, aunque recordó que las competencias de configuración de alianzas recaen en los equipos territoriales. Reiteró que Movimiento Sumar ha abogado históricamente por “ensanchar el espacio” de la izquierda y por alcanzar fórmulas de acuerdo entre los diferentes actores políticos. Insistió en la importancia de desarrollar una “propuesta de mirada larga”, es decir, que trascienda los proyectos inmediatos y genere consensos amplios frente al avance del Partido Popular y Vox en el ámbito nacional.

Sobre la situación concreta de Podemos, fuentes de Sumar citadas por Europa Press señalaron que los comicios en Castilla y León obligan a esa formación a revisar su trayectoria política a raíz del escaso 0,7% de los votos obtenidos. Según la evaluación de estas fuentes, si Podemos mantiene su estrategia actual, resultará poco probable que logre escaños en circunscripciones clave como Madrid en las próximas generales.

De acuerdo con Europa Press, Hernández expresó su preocupación por la eventual victoria de PP y Vox en los comicios nacionales. Alertó que, de liderar actualmente el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal conducirían a España hacia una situación similar a la de la “foto de las Azores”, asociada a la intervención militar en Irak, y reiteró la advertencia de que el país podría verse involucrado en una guerra “ilegal”.

Europa Press reportó que la reciente movilización contra las guerras ha afectado principalmente al PSOE, aunque el crecimiento de los socialistas también respondió al hecho de que su candidato, Carlos Martínez, cuenta con amplio respaldo en Soria, su localidad natal, donde se centralizó el aumento en el apoyo electoral al partido.

En conclusión, las organizaciones progresistas agrupadas en torno a Sumar consideran urgente reformular sus estrategias de alianza, ampliar la base de acuerdos y poner en práctica propuestas que reactiven la movilización y permitan restablecer la competitividad en el espacio de la izquierda, enfrentando la pérdida de representación y el riesgo de retroceso frente a la derecha, según detalló Europa Press.

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