IU admite que resultados en CyL obligan a "una reflexión interna" y apela a una "alianza conjunta transformadora"

El análisis de los resultados electorales en Castilla y León adquirió un papel central en el discurso de Izquierda Unida tras confirmarse la ausencia de representación en las Cortes regionales. Según informó Europa Press, Eva García Sempere, responsable de Organización y portavoz federal de Izquierda Unida (IU), sostuvo que la formación procederá a una evaluación interna para examinar el revés en las urnas y reforzar las estrategias de unidad dentro del bloque progresista, en especial en el actual contexto de predominio de políticas conservadoras en la región.

Durante una rueda de prensa, García Sempere explicó que, a juicio de IU, el desempeño electoral resultó inferior a las expectativas de la coalición. Europa Press reportó que la portavoz calificó la falta de escaños en el parlamento autonómico como una “terrible noticia” para la organización federal. Por este motivo, la estructura nacional de Izquierda Unida ha decidido iniciar consultas con sus integrantes en Castilla y León, con el objetivo de desplegar un proceso de reflexión y revisión que permita reorientar el trabajo político y social.

En sus declaraciones, la dirigente participó en una reflexión sobre el rumbo de la izquierda transformadora, argumentando que este resultado pone de manifiesto la urgencia de avanzar en la construcción de una propuesta política conjunta. García Sempere enfatizó que desde hace meses Izquierda Unida impulsa una dinámica colaborativa para unir a los diferentes sectores de la izquierda, buscando una amplia base que canalice las inquietudes de las formaciones y movimientos sociales. Europa Press detalló que, dentro de esa hoja de ruta, la consolidación del marco de colaboración entre fuerzas progresistas figura como uno de los objetivos inmediatos de la coalición.

Izquierda Unida insistió en que, pese a la ausencia de escaños autonómicos, su labor continuará en el ámbito territorial y municipal. La portavoz federal aseguró que la organización reforzará su presencia en los municipios, en estrecha colaboración con organizaciones sociales y movimientos ciudadanos presentes en la comunidad. El medio Europa Press consignó que la estrategia de IU pasa por fortalecer el trabajo de base e integrar a sectores sociales que comparten una visión de transformación política y social.

García Sempere, según publicó Europa Press, también se refirió al triunfo del Partido Popular en las elecciones de Castilla y León, interpretándolo como un signo negativo para la clase trabajadora y los colectivos considerados más vulnerables. La portavoz advirtió que el resultado electoral trae consigo un ciclo político de cuatro años marcado por el riesgo de abandono institucional, con políticas que, según denunció, inciden de manera directa en la despoblación de localidades y comarcas de la región.

En sus declaraciones, la dirigente federal de IU cuestionó además la estrategia del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, quien buscaba obtener una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario, pero finalmente quedó a expensas del apoyo de Vox para garantizar la estabilidad de su ejecutivo. Eva García Sempere fue categórica al afirmar: “El Partido Popular fue el primero que abrió la puerta a la extrema derecha en las instituciones”, frase recogida por Europa Press. En este sentido, la portavoz de IU alertó que la dependencia de la formación conservadora respecto a Vox podría traducirse en retrocesos significativos en materia de derechos sociales y en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales en Castilla y León.

El medio Europa Press detalló que, para Izquierda Unida, la situación resultante de los comicios autonómicos constituye un llamado a replantear alianzas y a fortalecer la cooperación entre las diferentes expresiones políticas de la izquierda. Según la portavoz, el objetivo de la organización es avanzar mediante el fortalecimiento de una cultura política colaborativa y de unidad, con el propósito de enfrentar los desafíos de la nueva etapa política en la comunidad.

Por último, García Sempere reafirmó la disposición de Izquierda Unida a continuar interviniendo en el debate público y en la vida política de Castilla y León, articulando el trabajo territorial con las demandas sociales, mientras se consolida el proceso de reflexión interna y se impulsa una estrategia de unidad transformadora, conforme a la información suministrada por Europa Press.