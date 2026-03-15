Sumar proclama que las elecciones en CyL reflejan que el camino para la izquierda son las candidaturas de unidad

“La gente que quiere votarnos nos está exigiendo acuerdos y nosotras vamos a seguir empujando para que este espacio sea lo más amplio y más diverso posible”, transmitieron fuentes del Movimiento Sumar tras conocerse los resultados de las elecciones celebradas el domingo en Castilla y León. De acuerdo con Europa Press, Sumar subrayó que los comicios han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia proyectos electorales más inclusivos en el futuro inmediato para la izquierda, haciendo énfasis en la apuesta por candidaturas de unidad como camino preferente tras los comicios del 15M.

La coalición integrada por Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo quedó fuera del Parlamento autonómico tras el escrutinio, una situación que también experimentó Podemos. Según detalló Europa Press, Sumar ha interpretado este escenario como una muestra de que sus votantes potenciales demandan acuerdos amplios y diversidad en la conformación de las listas, reafirmando el compromiso del movimiento con la construcción de una fuerza política más plural que pueda responder a dichas exigencias ciudadanas.

En declaraciones recopiladas por Europa Press, responsables de Sumar elaboraron una autocrítica sobre los resultados e identificaron como clave para el futuro la integración de todas las sensibilidades de la izquierda en Castilla y León. El movimiento destacó que el contexto electoral planteaba grandes retos, y atribuyó el resultado a la fragmentación y falta de unidad en el espacio progresista. A esto se suman valoraciones sobre el impacto directo que la ausencia de representación tendrá en la defensa de los servicios públicos y otros derechos sociales en la región.

Sumar también expresó críticas hacia el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, al considerar que la situación política tras estos comicios retrotrae a Castilla y León al escenario de hace cuatro años. Según consignó Europa Press, la formación recordó cómo Mañueco entonces incorporó a la extrema derecha al Gobierno autonómico, en referencia a Vox, y advirtió que “en Castilla y León van a seguir gobernando negacionistas y privatizadores”.

Sobre el resultado electoral, voceros de Sumar manifestaron su preocupación por el retroceso en políticas de igualdad, oportunidades para la juventud y protección de las comunidades rurales, áreas que consideran especialmente vulnerables ante la gestión del actual ejecutivo. Según reportó Europa Press, lamentaron que la continuidad de estas políticas afectará negativamente el desarrollo y la cohesión social del territorio.

En lo relativo a la campaña, la dirección de Sumar destacó, siempre según Europa Press, el esfuerzo de los equipos en Castilla y León, por estar “muy pegada al territorio” y afrontar un proceso electoral calificado como “muy difícil”. El movimiento valoró el trabajo de sus militantes y la coordinación en todo el territorio durante la campaña, reafirmando que continuará impulsando iniciativas para fortalecer la unidad y la amplitud del espacio progresista.

A través de las afirmaciones y valoraciones expresadas después del recuento, Sumar insiste en que el futuro electoral de la izquierda en la región pasa por candidaturas de unidad que respondan a la exigencia de una mayor representatividad y diversidad, frente a los retos que plantea la gobernabilidad en Castilla y León bajo la actual mayoría parlamentaria. Según la cobertura de Europa Press, la coalición prevé redoblar sus esfuerzos para consolidar una plataforma política que sume diferentes voces y sensibilidades y que amplíe la capacidad de respuesta y representación a nivel autonómico.