Espana agencias

PSOE-A urge el "cese" de Antonio Sanz como consejero de Sanidad y explicaciones de Moreno por la crisis de los cribados

Guardar

El PSOE-A ha exigido este domingo el "cese" de Antonio Sanz como consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, así como que el presidente, Juanma Moreno (PP-A), comparezca para dar "explicaciones" sobre la "negligencia" cometida en torno al programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza que desde el Gobierno andaluz han querido "tapar".

Así lo ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en Fuente Vaqueros (Granada) y antes de participar en el acto del Día de la Rosa de los socialistas en dicho municipio.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha sostenido que "para que funcione la sanidad pública hay que echar a )(Juanma) Moreno Bonilla del gobierno de la Junta de Andalucía", al tiempo que ha querido hacerse "eco de la denuncia que están haciendo de nuevo las mujeres" de la asociación Amama, que busca "defender los derechos de las mujeres que atraviesan por una situación tan dolorosa como es el cáncer de mama".

María Márquez ha acusado al Gobierno de la Junta de haber estado "cometiendo una negligencia insufrible" para mujeres que participaron en la prueba del cribado del cáncer de mama "para prevenir un cáncer, y de un grano de arroz terminaron con un tumor de ocho centímetros".

La portavoz socialista ha puesto de relieve que, a pesar de que el Gobierno de la Junta "ha dicho que no es verdad" que había ocurrido eso, que las mujeres de dicha asociación "eran unas mentirosas, que estaban exagerando", y a las que "amenazaron con denunciar con 600.000 euros de multa" para la citada asociación, se han publicado en los últimos días informaciones que advierten de que "los propios profesionales de los hospitales públicos de Andalucía han dicho que desde el año 2023 estaban alertando al Gobierno de la Junta de que no se estaban realizando las mamografías en tiempo y forma, y que había mujeres que podían tener cáncer a las que no se les estaba haciendo la prueba y a las que no se les estaba comunicando".

Por eso, desde el PSOE-A han querido este domingo, "con toda la claridad y la contundencia del mundo, pedir el cese de Antonio Sanz como consejero de Salud, porque es evidente que no venían a resolver el problema del cribado del cáncer de mama", y que desde el PP-A "han venido a tapar, a callarles la boca a los profesionales y a las mujeres que sufren el drama del cáncer de mama".

María Márquez ha sostenido que el Gobierno de la Junta "en este momento no está a la altura de lo que merecemos los andaluces", y ha remarcado que "con la salud no se juega", tras lo que ha emplazado a Juanma Moreno a "salir de manera inmediata a dar explicaciones sobre esta denuncia que han hecho sus propios profesionales".

"Nos acusaron a la oposición de utilizar un tema tan sensible como éste", pero "el tiempo, que es el mejor aliado de la verdad, ha terminado demostrando que los mentirosos son ellos", ha añadido la representante del PSOE-A, que ha incidido en reclamar "explicaciones" y que "comparezca el presidente de la Junta de Andalucía", además de que "tome las decisiones políticas que tenga que tomar en su gobierno".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pascual (Por Ávila) anima a la participación y confía en lograr pactos para dar "estabilidad" a CyL

Pedro Pascual expresó optimismo ante la jornada electoral, destacando la necesidad de diálogo, acuerdos y consenso entre partidos para fortalecer áreas clave y asegurar un futuro estable, subrayando que “nos jugamos muchísimo en estas elecciones”

Pascual (Por Ávila) anima a

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos)

La apertura de urnas queda demorada en Rabé de las Calzadas por ataques vandálicos, destrozos dentro del edificio, intervención policial y la necesidad de habilitar otro espacio que garantice el voto, según detallaron autoridades y testigos

Desaparece una urna y causan

Llamas (Podemos) pide a los electores que voten en "conciencia" y piensen quién lo puede hacer mejor

El aspirante de Podemos a la junta autonómica animó a la ciudadanía a ejercer su derecho con responsabilidad en la jornada electoral y subrayó que cualquier incidente registrado ya ha sido puesto en manos de las autoridades competentes

Llamas (Podemos) pide a los

Mañueco llama a la participación: "Hoy decidimos el Gobierno que queremos, tenemos que sentirnos responsables"

El aspirante del PP exhorta a una alta asistencia en esta cita con las urnas y subraya que cada voto contribuirá a definir el futuro regional, mientras observa con optimismo el aumento en la afluencia respecto a procesos anteriores

Mañueco llama a la participación:

El PP pide la comparecencia de Montero, Robles y Hereu en el Congreso por el gasto en Seguridad y Defensa

El principal partido de la oposición exige aclaraciones sobre la gestión presupuestaria, los mecanismos de financiación y los criterios de adjudicación de contratos en materia de defensa, en medio de críticas por la falta de transparencia gubernamental en el Parlamento

El PP pide la comparecencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León: la participación a las 14 vuelve a subir y es del 34,73%, dos puntos por encima de 2022

El Ministerio de Defensa reubica “temporalmente” a las fuerzas especiales destacadas en Irak ante “deterioro de la situación de la seguridad” en la zona

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Condenan a una multa de 180 euros a un militar que dio un puñetazo en el pecho a su superior tras una discusión estando de fiesta

Yolanda Díaz asiste a los Premios Oscar para acompañar a la delegación española

ECONOMÍA

Carmen Cerdán, experta en RRHH:

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

DEPORTES

Las palabras de Fernando Alonso

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City