PSOE-A urge el "cese" de Antonio Sanz como consejero de Sanidad y explicaciones de Moreno por la crisis de los cribados

El PSOE-A ha exigido este domingo el "cese" de Antonio Sanz como consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, así como que el presidente, Juanma Moreno (PP-A), comparezca para dar "explicaciones" sobre la "negligencia" cometida en torno al programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza que desde el Gobierno andaluz han querido "tapar".

Así lo ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en Fuente Vaqueros (Granada) y antes de participar en el acto del Día de la Rosa de los socialistas en dicho municipio.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha sostenido que "para que funcione la sanidad pública hay que echar a )(Juanma) Moreno Bonilla del gobierno de la Junta de Andalucía", al tiempo que ha querido hacerse "eco de la denuncia que están haciendo de nuevo las mujeres" de la asociación Amama, que busca "defender los derechos de las mujeres que atraviesan por una situación tan dolorosa como es el cáncer de mama".

María Márquez ha acusado al Gobierno de la Junta de haber estado "cometiendo una negligencia insufrible" para mujeres que participaron en la prueba del cribado del cáncer de mama "para prevenir un cáncer, y de un grano de arroz terminaron con un tumor de ocho centímetros".

La portavoz socialista ha puesto de relieve que, a pesar de que el Gobierno de la Junta "ha dicho que no es verdad" que había ocurrido eso, que las mujeres de dicha asociación "eran unas mentirosas, que estaban exagerando", y a las que "amenazaron con denunciar con 600.000 euros de multa" para la citada asociación, se han publicado en los últimos días informaciones que advierten de que "los propios profesionales de los hospitales públicos de Andalucía han dicho que desde el año 2023 estaban alertando al Gobierno de la Junta de que no se estaban realizando las mamografías en tiempo y forma, y que había mujeres que podían tener cáncer a las que no se les estaba haciendo la prueba y a las que no se les estaba comunicando".

Por eso, desde el PSOE-A han querido este domingo, "con toda la claridad y la contundencia del mundo, pedir el cese de Antonio Sanz como consejero de Salud, porque es evidente que no venían a resolver el problema del cribado del cáncer de mama", y que desde el PP-A "han venido a tapar, a callarles la boca a los profesionales y a las mujeres que sufren el drama del cáncer de mama".

María Márquez ha sostenido que el Gobierno de la Junta "en este momento no está a la altura de lo que merecemos los andaluces", y ha remarcado que "con la salud no se juega", tras lo que ha emplazado a Juanma Moreno a "salir de manera inmediata a dar explicaciones sobre esta denuncia que han hecho sus propios profesionales".

"Nos acusaron a la oposición de utilizar un tema tan sensible como éste", pero "el tiempo, que es el mejor aliado de la verdad, ha terminado demostrando que los mentirosos son ellos", ha añadido la representante del PSOE-A, que ha incidido en reclamar "explicaciones" y que "comparezca el presidente de la Junta de Andalucía", además de que "tome las decisiones políticas que tenga que tomar en su gobierno".