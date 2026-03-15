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Abascal garantiza acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y CyL pero insiste en "medidas" y no en "sillones"

Santiago Abascal adelanta que Vox y el PP formalizarán alianzas en tres comunidades, subrayando que las negociaciones girarán en torno a acciones específicas y no incluyen solicitar cargos, mientras advierte que serán inflexibles en la defensa del interés ciudadano

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Vox plantea que las negociaciones con el Partido Popular para la formación de gobiernos autonómicos se articularán en torno a un programa de acciones concretas que responda a las expectativas de los votantes en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según informó Europa Press, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que estos acuerdos quedan garantizados tras los últimos resultados electorales, aunque aclaró que no entrarán en debates sobre reparto de cargos, sino sobre el cumplimiento de propuestas políticas específicas.

Durante una comparecencia tras conocerse los resultados comiciales en Castilla y León, el dirigente de Vox rechazó que el diálogo con el PP tenga por objetivo discutir “sillones, puestos en el gobierno o relatos políticos”. De acuerdo con Europa Press, Abascal insistió en que la prioridad de su formación consiste en abordar “medidas concretas”, detallando que las conversaciones se centrarán en la adopción de propuestas específicas y establecer plazos de cumplimiento para cada una de ellas. Argumentó que este enfoque busca garantizar que la voluntad de los votantes de las tres comunidades autónomas sea respetada.

El líder de Vox adelantó que la formación mantendrá una postura exigente durante este proceso, afirmando: “A partir de mañana, tres regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo, y lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos hablen y no nos pregunten por los sillones, los puestos en el gobierno o relatos políticos”, declaró Abascal según publicó Europa Press. Además, subrayó que Vox será “implacable” en la defensa del interés general y de los ciudadanos españoles a lo largo de la negociación.

Abascal se refirió también al resultado de su partido en Castilla y León, donde Vox sumó un procurador más y alcanzó su mejor porcentaje de votos en la comunidad. Según reportó Europa Press, la formación obtuvo catorce procuradores, uno más que en 2022, y pasó del 17,6% al 18,8% de los votos, constatando, según su líder, una tendencia de crecimiento prolongado: “Se demuestra que, a pesar de los innumerables y constantes intentos, no hay techo para Vox”, afirmó Abascal.

El contexto de la campaña electoral en Castilla y León ha coincidido con las negociaciones abiertas entre Vox y el PP en Extremadura y Aragón, donde hasta el momento no se han registrado avances significativos. Ambas partes han gobernado previamente en coalición en las tres comunidades citadas, aunque los acuerdos se rompieron en 2024 a raíz de diferencias sobre la gestión de la acogida de menores migrantes no acompañados, según consignó Europa Press.

Las declaraciones de Abascal se inscriben en un escenario donde los resultados electorales han fortalecido la representación de Vox en Castilla y León, lo que refuerza su capacidad negociadora en el bloque con el Partido Popular. El foco de estas conversaciones, detalló Europa Press, se desplaza así hacia el diseño y aplicación de políticas concretas y la monitorización de sus plazos de ejecución, mientras se descartan debates sobre la configuración de los equipos de gobierno o el reparto de cargos.

Otros elementos destacados por Abascal incluyen la reiteración de que el voto a Vox en estas regiones responde a una demanda social de cambios en las políticas actuales, lo que, según el líder de la formación, obliga tanto a Vox como al PP a afrontar el proceso de negociación con una voluntad clara de transformación y sin desviarse hacia intereses partidistas o personales, según publicó Europa Press.

De acuerdo con la misma agencia, la exigencia de Vox para centrar las negociaciones en “medidas concretas” parece priorizar la formulación y cumplimiento de compromisos frente al tradicional reparto de poder, introduciendo un matiz relevante en la relación con el Partido Popular de cara a la gobernabilidad de estas comunidades autónomas.

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