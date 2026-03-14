El PSOE pide a la alcaldesa de Santander que dimita "por mentirosa o incompetente" por la pasarela de El Bocal

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "asuma sus responsabilidades" y dimita bien por "mentir" o por "incompetente".

Así se lo ha exigido este sábado en rueda de prensa junto a la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, tras el cruce de declaraciones de ayer entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el Ayuntamiento sobre a qué administración le corresponde el mantenimiento de la senda costera y sus pasarelas, entre ellas la de El Bocal, donde la semana pasada perdieron la vida seis jóvenes y otra resultó herida grave.

Fernández y Quiñones han afirmado que, "por documentación oficial", la pasarela "fue recepcionada por el Ayuntamiento en el año 2015" y que, en 2017, "ratificaron el compromiso de mantenimiento", apoyándose, además, en lo afirmado por el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica en una entrevista en la Cadena Ser.

Extremo que el Ayuntamiento desmintió a última hora de la tarde de este viernes en un comunicado, en el que señaló que la obra no fue recepcionada porque no llegó a finalizarse.

"Ha dicho (Igual) que la pasarela de El Bocal no era responsabilidad del Ayuntamiento. Que no correspondía al Ayuntamiento su mantenimiento. Que no era una infraestructura municipal. Ese ha sido el relato. El problema es que los hechos dicen exactamente lo contrario. Hoy sabemos, por documentación oficial, que esa pasarela fue recepcionada por el Ayuntamiento en 2015", ha insistido el dirigente del PSOE.

Por ello, ha planteado que solo "hay dos posibilidades" en torno a las afirmaciones de Igual sobre la responsabilidad del Consistorio en la senda costera.

La primera, ha señalado, es que si la regidora sabía que la responsabilidad es del Ayuntamiento y "aún así salió públicamente a decir que no la tenía, entonces estamos ante algo gravísimo, porque significa que ha mentido a la ciudadanía".

Y la segunda posibilidad que ha apuntado es que "si no supiera que el Ayuntamiento recepcionó esa pasarela en 2015, si no supiera que el propio Ayuntamiento asumió su mantenimiento... Que no supiera algo tan básico sobre una infraestructura pública, entonces el problema es otro: su incompetencia".

Al respecto, ha continuado con que si la regidora de una ciudad "no sabe qué infraestructuras dependen de su ayuntamiento, si no sabe qué instalaciones municipales requieren el mantenimiento y si no sabe qué responsabilidades tiene la institución que dirige, entonces, directamente no está capacitada para dirigir la capital de una comunidad autónoma".

Con todo ello, el portavoz municipal lo ha resumido en que si Gema Igual "lo sabía, debe dimitir por mentirosa. Y si no lo sabía, debe dimitir por incompetente", y ha advertido que "no hay una tercera opción".

Asimismo, Fernández ha pedido que "se depuren las responsabilidades" de los concejales de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, y Medio Ambiente, Margarita Rojo, y ha recalcado que "toda la responsabilidad no puede recaer en la agente que recibió la llamada cuando no hay protocolos de actuación en la Policía Local".

Para el portavoz de los socialistas santanderinos, "Santander necesita algo muy distinto a lo que hemos visto estos días: necesita explicaciones claras, responsabilidades políticas y respeto por la verdad".

Y es que ha dicho que las instituciones "están para servir a la gente", no para "esconderse, no para cambiar el relato, no para intentar trasladar la responsabilidad a otros. La política no puede ser un ejercicio permanente de escapismo", ha señalado.

"HA LLEGADO LA VERDAD"

Por su parte, Quiñones ha afirmado que han llegado "los datos, los documentos y la verdad". "Frente a las cortinas de humo de los últimos días, las ruedas de prensa precipitadas para evadir responsabilidades y las acusaciones, insultos y mentiras del PP para desviar la atención y salir al rescate de Gema Igual, hoy sabemos la verdad", ha sentenciado.

De este modo, ha incidido en que la responsabilidad sobre la Policía Local es en última instancia de la alcaldesa, y que el mantenimiento de las pasarelas de El Bocal y del conjunto de la senda costera, "que promocionaba en FITUR, también es responsabilidad política de ella".

"Apelamos, exigimos, haciendo, además, uso de las miserables palabras que ha utilizado el portavoz del Partido Popular de forma indecente en los últimos días, que la alcaldesa de Santander ni mienta ni se esconda y asuma sus responsabilidades", ha aseverado la portavoz de los socialistas cántabros.

Y ha pedido que lo haga "en honor a la verdad, a la ciudad a la que representa y a la responsabilidad que ejerce como alcaldesa".

Quiñones ha indicado que los documentos "son claros". De este modo, ha dicho que "la obra se recepciona en 2015" y que en 2017, en un documento con fecha de 3 de marzo, "se comprometen a su mantenimiento a través del servicio municipal de Parques y Jardines".

"La obra, por tanto, está recepcionada desde 2015, está abierta al uso público y el compromiso de mantenimiento sigue vigente, como ratificaron en 2017, en ese documento de 3 de marzo", ha reiterado.

Por último, Ainoa Quiñones ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica "ha hecho lo que debía", remitiendo a la jueza encargada de la investigación toda la documentación que obra en poder del Gobierno de España.

PLENO EXTRAORDINARIO

En cuanto a la convocatoria de un pleno extraordinario sobre el trágico suceso que han pedido los grupos de la oposición en Santander (PSOE, PRC, Vox e IU), Daniel Fernández ha acusado al PP de que, "cuando tiene un problema de comunicación, busca desviar la atención. Es una constante a lo largo del tiempo".

Al respecto, ha explicado que tras la entrevista al secretario de Estado, el Consistorio envió un comunicado diciendo que no puede establecer la fecha del pleno hasta que los portavoces determinen al secretario municipal el punto de resolución del orden del día y si conlleva votación.

Algo, ha puntualizado, que "no es necesario matizar porque lo que queda claro es que queremos un debate sobre las responsabilidades políticas y técnicas del Ayuntamiento en esta tragedia".

Ha señalado que los portavoces de la oposición se reunirán el lunes a primera hora en el Consistorio para dar una respuesta al secretario municipal para que "cuanto antes se convoque ese pleno y no busquen más excusas ni justificaciones".