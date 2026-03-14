El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión en la calle mientras estaba con su hijo

Según publicó Podemos Valladolid en sus redes sociales, un incidente se produjo en la caseta del partido ubicada en la calle Santiago de Valladolid, donde un hombre rompió a golpes una ventana mientras el candidato Miguel Ángel Llamas y su hijo menor de tres años permanecían dentro del lugar. El aspirante de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León relató que el individuo arrojó un cristal, afectando directamente el espacio que compartía con el pequeño, lo que lo llevó a calificar la agresión como “muy grave”. De acuerdo con lo señalado por Llamas en su perfil de la red social X, tiene previsto presentar una denuncia ante la policía por estos hechos.

El medio detalló que la denuncia se realizó durante la mañana del sábado 14 de marzo, en plena jornada de reflexión previa a las elecciones previstas para el domingo 15. Junto con su declaración, Llamas compartió imágenes que muestran los restos de cristales en el suelo y al presunto autor del ataque, reforzando la denuncia pública del episodio.

Podemos Valladolid, en sus comunicados en la red social X, especificó que el altercado se produjo al “romper el individuo una ventana de la caseta a golpes”. El partido no solo remarcó la presencia del candidato y su hijo al momento del suceso, sino que también difundió esta versión como parte de una serie de publicaciones sobre el hecho.

La formación política a nivel autonómico acompañó la denuncia haciendo referencia a un contexto que consideran problemático. Según consignó el medio, desde Podemos en Castilla y León se advirtió sobre el “clima de agresividad que se está inoculando en la sociedad”, calificando de “intolerable” lo ocurrido en Valladolid durante una fecha señalada por la normativa electoral para la reflexión ciudadana.

Tal como reportó el medio, Llamas reiteró la gravedad de lo ocurrido y ratificó su intención de formalizar la denuncia a las autoridades competentes. El partido insistió en que situaciones así tienen impacto sobre la percepción de seguridad y la dinámica de las jornadas previas a las elecciones autonómicas, resaltando el contexto especial en el que transcurrió la agresión, dada la presencia del hijo menor del candidato.

El evento ha sido destacado en distintas publicaciones del entorno de Podemos, con la difusión de imágenes y mensajes sobre la situación, lo que ha aumentado la visibilidad del caso y generado reacciones dentro de la comunidad política y ciudadana de Castilla y León.