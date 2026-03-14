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CyL celebra este domingo sus segundos comicios en solitario con un censo de 2.097.768 electores

Más de dos millones de ciudadanos podrán participar en la cita electoral del próximo domingo, en un proceso con 81.890 nuevos votantes respecto a 2022 y un aumento del voto por correo del 6,76 por ciento según fuentes oficiales

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El actual proceso electoral en Castilla y León registra un incremento de 81.890 votantes respecto a las elecciones autonómicas de 2022, de acuerdo con los datos oficiales difundidos en la previa de la cita electoral de este domingo. El número de electores ascendió a 2.097.768 personas, mientras que el voto por correo presentó también un aumento del 6,76 por ciento en comparación al proceso anterior, con 51.144 sufragios admitidos frente a los 47.907 contabilizados en febrero de 2022.

Según informó el medio, Castilla y León celebrará el 15 de marzo sus segundos comicios autonómicos en solitario, en esta ocasión cumpliendo el ciclo natural de la legislatura tras agotarse por completo el mandato legal. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, convocó las elecciones mediante Decreto firmado el 19 de enero, manteniendo la convocatoria fuera del calendario conjunto con otros territorios. El censo electoral, que supera por primera vez los dos millones, implica a una población total de 2.398.500 personas censadas en la comunidad.

El detalle por provincias revela que Valladolid concentra el mayor número de personas con derecho a voto, totalizando 437.764, seguida por León con 424.287. Salamanca y Burgos cuentan con 303.191 y 299.425 electores, respectivamente, mientras que el resto de provincias presenta los siguientes registros: Zamora 162.155, Palencia 137.353, Ávila 136.195, Segovia 120.825 y Soria 76.573. Del total de personas censadas, 1.917.546 residen en España.

En cuanto a las nuevas incorporaciones al censo, Valladolid lidera el aumento con 19.721 nuevos electores, secundada por León (14.206), Burgos (12.568) y Salamanca (11.634). El resto de provincias presenta crecimientos de distinta magnitud: Segovia 5.526, Ávila 5.425, Palencia 5.089, Zamora 4.806 y Soria 2.915.

El colectivo de ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se sitúa en 180.222 personas, lo que refleja un incremento de 20.143 inscritos comparado con hace cuatro años. Los datos, publicados por el medio, indican que León cuenta con el mayor censo de votantes en el extranjero: 53.360 personas. A continuación se sitúan Salamanca con 35.120, Zamora con 23.202, Burgos con 21.378, Valladolid con 16.879, Ávila con 9.257, Soria con 8.564, Palencia con 8.398 y Segovia con 4.064. Entre los nuevos electores residentes en el exterior, León aporta la mayor cantidad con 5.075, seguida de Salamanca (3.666), Burgos (2.821), Valladolid (2.413), Zamora (2.394), Soria (1.398), Ávila (940), Palencia (895) y Segovia (541).

La gestión del voto CERA incluyó el envío de documentación informativa a los interesados entre el 7 y el 13 de febrero, según consignó el medio, mientras que las papeletas se remitieron entre el 18 y el 22 del mismo mes. El plazo para enviar el voto a la Oficina Consular se mantuvo abierto hasta el 10 de marzo, y el depósito personal pudo realizarse hasta el 12 de marzo.

Sobre el voto por correo dentro de España, Correos notificó que se admitieron 51.144 sufragios, incrementando el uso de esta modalidad un 6,76 por ciento respecto al proceso autonómico anterior. Por distribución provincial, Valladolid lideró el número de votos por correo con 10.202, seguida de León con 9.860 y Burgos con 7.966. Salamanca y Palencia recibieron 6.935 y 3.967 votos, respectivamente; Zamora alcanzó los 3.861, Ávila 2.997, Segovia 2.716 y Soria 2.550.

En relación a la accesibilidad electoral, 88 personas con discapacidad visual solicitaron el voto en formato adaptado. Las solicitudes se distribuyeron de la siguiente manera: 33 en Valladolid, 15 en León, 14 en Zamora, 9 en Salamanca, 8 en Burgos, 5 en Segovia y 4 en Ávila, según detalló el medio.

La cita electoral en Castilla y León se presenta como la segunda ocasión consecutiva en la que los comicios autonómicos se realizan en solitario para esta comunidad, diferenciándose de anteriores procesos que se celebraban de manera simultánea con otros territorios. Según reportó el medio, la región agotó la legislatura anterior antes de la convocatoria, mientras que Extremadura y Aragón celebraron sus procesos antes en diciembre y febrero, respectivamente.

El despliegue logístico para el voto de residentes ausentes contempló el envío automático de la información relevante y las papeletas, conforme informaron fuentes oficiales, ajustándose a los plazos establecidos tanto para el envío como para el depósito presencial de los sufragios en oficinas consulares. El incremento tanto en el censo general como en el de residentes en el exterior refleja una variación significativa en la participación potencial con respecto a anteriores ejercicios electorales.

La información difundida por el medio destaca un entorno donde tanto la evolución demográfica como la movilidad de la población incidieron en el aumento de personas con derecho a voto, al mismo tiempo que la consolidación del voto por correo y las mejoras en accesibilidad buscan facilitar el ejercicio del sufragio. La provincia de León mantiene un peso destacado tanto en el censo nacional como en el exterior, mientras que Valladolid concentra el mayor volumen de votantes en el ámbito doméstico y lidera en cantidad de nuevos electores y solicitudes de voto accesible.

El proceso electoral previsto para el domingo convoca a más de dos millones de personas residentes y no residentes en la comunidad, en un contexto marcado por la regularización del calendario de los mandatos autonómicos y la aplicación de nuevos mecanismos de participación a distancia y adaptada.

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