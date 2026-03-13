Montero acusa a Mañueco de "condenar a muerte" al mundo rural y pide el voto para Podemos: "Queremos cambiar cosas"

En la recta final de la campaña electoral, Irene Montero planteó la salida de España de la OTAN como una medida de defensa real ante conflictos internacionales y puso énfasis en trasladar el lema “No a la guerra” al Boletín Oficial del Estado. Durante el acto de cierre de campaña de la coalición Podemos-Alianza Verde, realizado en Valladolid, la eurodiputada reclamó al presidente Pedro Sánchez que adopte una postura firme ante la alianza militar, argumentando que mientras España siga siendo integrante de la OTAN, el país participará indirectamente en los conflictos bélicos liderados por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Esto, señaló Montero, representa un desafío para quienes buscan mantener a España alejada de escenarios de guerra y de sus consecuencias económicas y sociales.

Según consignó el medio de referencia, Montero orientó gran parte de su discurso al analizar las políticas del presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. La eurodiputada acusó a Mañueco de llevar a cabo decisiones que, en su opinión, significan una "condena a muerte" para el mundo rural. Indicó que los recortes en los servicios sociales y públicos afectan directamente a las zonas menos urbanizadas de Castilla y León, que comprenden el 80 por ciento de su territorio. A juicio de Montero, estas medidas no solo representan una decisión administrativa sino que deterioran la capacidad de vida y permanencia en los pueblos, ya que los servicios públicos funcionan como el soporte que permite a las comunidades mantenerse activas y cohesionadas.

Durante su intervención, Montero hizo un llamamiento a votar por Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos, a quien calificó como una figura política con verdadera disposición al cambio, en contraste con los representantes de otras fuerzas políticas como PP, PSOE y Vox. De acuerdo con lo publicado por dicho medio, la exministra enfocó su mensaje en la necesidad de impulsar políticas orientadas a la mejora de la cobertura de salud, educación y atención social en las zonas rurales, subrayando que el desmantelamiento de estos servicios impacta de manera más aguda en la vida de las mujeres, quienes según su perspectiva, terminan renunciando a sus aspiraciones personales para suplir la ausencia de apoyo institucional en el ámbito de los cuidados.

Montero se refirió a la comunidad de Castilla y León como una “tierra de sacrificio” y cuestionó la proliferación de macrogranjas, plantas de biogás y fotovoltaicas, así como el incremento de los precios de la vivienda en Valladolid y Segovia. Según reportó la fuente citada, Montero afirmó que estas políticas están pensadas para mantener la rentabilidad de los negocios sin considerar el bienestar de la población residente, favoreciendo el éxodo rural al tiempo que se prioriza el beneficio empresarial.

El acto, del que participaron también Ione Belarra, secretaria general de Podemos, el propio Miguel Ángel Llamas y Pablo Fernández, secretario de Organización, incluyó una defensa de la gestión parlamentaria de la formación morada en las Cortes de Castilla y León. Montero reivindicó el papel de Pablo Fernández como parlamentario y mencionó la aprobación, según ella, de “la única ley en toda la democracia impulsada por la oposición”, subrayando la capacidad de Podemos para materializar propuestas alternativas sin recurrir a excusas.

A lo largo de su discurso, la eurodiputada apostó por “llevar a las instituciones a gente que esté dispuesta” a realizar los cambios que considera necesarios y advirtió que votar a las otras principales formaciones perpetúa el estado actual. Señaló que optar por el PP, PSOE o Vox equivale a mantener la ausencia de servicios esenciales como la apertura de nuevas escuelas rurales o la demanda histórica por el hospital de Segovia.

En el ámbito nacional, Montero amplió su análisis a problemas como la inflación y el acceso a la vivienda. Explicó que sin introducir medidas como el transporte público gratuito, la limitación de precios en energía y alimentos o el control de los alquileres, será difícil frenar el alza del coste de vida. Pidió acciones legislativas para, en sus palabras, “bajar un 40 por ciento los alquileres” y establecer topes al gas y la energía.

La eurodiputada relacionó estas demandas con la defensa de la democracia y la soberanía popular, indicando que la mejor expresión de patriotismo es proteger a la ciudadanía frente a las consecuencias derivadas de las guerras, los conflictos y las intervenciones externas. Ironizó sobre los llamados “patriotas de pulseras y banderas” y criticó actitudes que considera subordinadas a los intereses internacionales, instando a la movilización a través de los instrumentos democráticos.

En este contexto, Montero exigió compromisos claros contra la guerra y planteó la necesidad de traducirlos en medidas concretas y normativas. Subrayó que el debate respecto de la permanencia de España en la OTAN es urgente dado el escenario global y la política exterior de figuras como Donald Trump, tal como lo reflejó la cobertura realizada por el citado medio.

Según reportó el mismo diario digital, la dirigente de Podemos se dirigió reiteradamente a la ciudadanía rural y urbana, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer la voz de quienes consideran se ven marginados frente a intereses empresariales y recortes presupuestarios. El mensaje final de Montero giró en torno a la llamada a la movilización, animando a respaldar a Podemos-Alianza Verde como única alternativa, en su visión, para revertir la situación que describió como crítica tanto en el interior como en el conjunto de Castilla y León.