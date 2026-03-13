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Feijóo ataca a Sánchez por recaudar más con Irán y no actuar: "Dice 'No a la guerra' pero sí al dinero que da la guerra"

El presidente del PP denuncia que la escalada en los precios, consecuencia del conflicto en Oriente Próximo, incrementa los ingresos estatales mientras el Ejecutivo no implementa acciones concretas que alivien la presión sobre autónomos, trabajadores y sectores clave

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Durante su intervención en un acto político en la Casa de la Cultura de Ponferrada, Alberto Núñez Feijóo argumentó que el Ejecutivo debe atender la presión que enfrentan los agricultores, transportistas, marineros y familias debido al aumento de los precios, al tiempo que los ingresos estatales crecen como consecuencia de la incertidumbre y la inflación vinculadas a los conflictos en Oriente Próximo. Según detalló el medio, el presidente del Partido Popular expuso que ese incremento de la recaudación no se ve acompañado de medidas específicas para mitigar el efecto de la crisis internacional sobre la economía doméstica.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Feijóo dirigió críticas directas al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al sostener que el Estado continúa aumentando la recaudación fiscal derivada de la inflación, pero no implementa las acciones necesarias para apoyar a trabajadores autónomos, sectores clave y familias. "Siguen recaudando y dicen que 'No a la guerra', pero sí al dinero que les da la guerra. ¡Hombre, un poco de respeto por la gente!", exclamó el líder del PP ante los asistentes, entre los que también se encontraban María José Álvarez, cabeza de lista por León; Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso; y Marco Morala, alcalde de Ponferrada.

Según consignó el medio, Feijóo sostuvo que el aumento de la recaudación estatal se relaciona con el incremento de precios en productos cruciales como gasóleo y gasolina. Indicó que, en los últimos meses, el gasóleo ha subido más de un 14% y la gasolina supera el 8%. El líder del PP argumentó que estos incrementos contribuyen a elevar la recaudación del Estado, pero al mismo tiempo suponen un coste elevado para los sectores productivos y para los consumidores particulares.

El medio informó que, durante el mitin, Feijóo cuestionó el enfoque del Ejecutivo en torno al conflicto en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas, calificando de "doblemente demagógico" el discurso gubernamental. Sostuvo que no se puede "enarbolar con una mano el eslogan del 'No a la guerra' y poner la otra para recaudar la inflación que genera la guerra".

A raíz de esta situación, el Partido Popular presentó esta semana una serie de propuestas encaminadas a contrarrestar las consecuencias de la crisis internacional. Según reportó la fuente, entre las medidas sugeridas por el PP figuran la adaptación del IRPF a la inflación, lo que implicaría reducir la tarifa de la renta y aumentar por dos las bonificaciones por hijo, con el objetivo de ofrecer mayor alivio fiscal a las familias.

Adicionalmente, Feijóo propuso la eliminación del impuesto sobre la generación eléctrica, lo que permitiría, según sus cálculos, una rebaja del 4% en el recibo de la luz. También planteó reducir el IVA de la electricidad del 21% al 10%, y aplicar el mismo ajuste al IVA de productos energéticos como gasóleo, gasolina y gas, con la intención de trasladar una rebaja efectiva en los costes a los usuarios finales. Feijóo remarcó que el precio del combustible agrícola debería situarse en un 11%, como una medida destinada a reducir el impacto de los aumentos para las personas que trabajan en el campo, así como a transportistas y marineros que se ven afectados directamente por el encarecimiento de la energía.

Durante el acto, el presidente del Partido Popular subrayó que "esas son medidas de verdad", insistiendo en que estas iniciativas tienen como objetivo aliviar la carga para los hogares y las empresas, frente a un modelo basado exclusivamente en la recaudación fiscal. Según relató el medio, Feijóo remarcó la necesidad de que el Gobierno adopte acciones específicas ante la prolongación de la situación de crisis, que produce, a su juicio, un perjuicio constante para los sectores productivos y para el conjunto de la sociedad.

El líder del PP concluyó sus intervenciones afirmando que cada jornada en la que el Ejecutivo no activa medidas eficaces supone "un día más de asfixia a la gente y un día más de Sánchez recaudando de más". Reforzó la idea de que el Estado no puede continuar beneficiándose de las consecuencias de un conflicto externo mientras los sectores productivos y las familias asumen el impacto económico. Según publicó el medio, los populares consideran que la puesta en marcha de estas reformas permitiría trasladar parte del alivio fiscal directamente a los ciudadanos, de modo que el Gobierno dejaría de capitalizar el contexto internacional y actuaría sobre las consecuencias internas derivadas del mismo.

La actividad en Ponferrada reunió tanto a representantes locales como nacionales de la formación política, e incluyó la participación de diversos dirigentes que reiteraron la importancia de enfrentar la coyuntura con propuestas concretas. El Partido Popular insiste en la urgencia de que el Ejecutivo considere las medidas remitidas y se decida, según sus portavoces, "a actuar" frente al escenario de encarecimiento e incertidumbre económica que relacionan con la situación internacional reportada, tal como destacó el medio.

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