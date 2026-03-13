Feijóo apela a la movilización en la recta final para que CyL "no avale la estrategia de bloqueo" de Vox

Durante el acto celebrado en la Casa de la Cultura de Ponferrada (León), Alberto Núñez Feijóo dirigió un mensaje a los asistentes al subrayar la importancia de que cada papeleta depositada en las próximas elecciones autonómicas puede resultar determinante para el futuro político de Castilla y León. El líder del Partido Popular insistió en que el voto individual posee un peso clave, inscribiendo su mensaje en la recta final de la campaña electoral. De acuerdo con la información recogida por el medio, Feijóo instó a los ciudadanos a que participen de manera masiva en los comicios con el objetivo de evitar la repetición de escenarios de parálisis institucional que, según advirtió, han surgido en otras regiones, como Extremadura y Aragón, debido a la acción de otras fuerzas políticas.

Según publicó el mismo medio, el presidente del PP remarcó que su formación es la única que acude a las urnas con una propuesta clara de gobierno para Castilla y León. En sus declaraciones, Feijóo expresó que la tarea pendiente en esta fase final de la campaña es movilizar al electorado, advirtiendo de que “no hay que dar nada por ganado” y subrayando el riesgo de que la desmovilización pueda avalar indirectamente lo que calificó como estrategias de bloqueo impulsadas por Vox. Ante militantes y simpatizantes, Feijóo articuló su llamamiento sobre la idea de reforzar el voto de centroderecha, agrupándolo en torno al PP, para garantizar la formación de un gobierno estable en la comunidad.

Durante el acto, en el que participaron otros referentes del partido como María José Álvarez, cabeza de lista por la provincia leonesa, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el líder popular reiteró su propuesta de gobernabilidad frente a la alternativa, que según él, ofrecen opositores como el PSOE, a quienes acusó de pedir el voto únicamente para “salvar” el liderazgo de Pedro Sánchez. Según informó el medio, Feijóo acusó al partido socialista de priorizar intereses personalistas sobre los de la comunidad, diferenciando así el enfoque de su formación política.

Feijóo también centró parte de su discurso en el papel de otras formaciones políticas de izquierda como Sumar, Podemos e Izquierda Unida. Señaló que estos partidos solicitan el apoyo de los ciudadanos para evitar su desaparición del panorama parlamentario, tras una etapa que calificó como de docilidad frente al que catalogó como el gobierno “más ineficaz y más corrupto” de la democracia española en casi cinco décadas. Tal como detalló el medio, el dirigente popular argumentó que la credibilidad y la responsabilidad de su partido se sustentan en el desempeño que han mostrado hasta ahora y en el compromiso de devolver la confianza depositada por los ciudadanos.

En referencia a Vox, Feijóo mantuvo un tono crítico sin mencionar explícitamente el nombre del partido, refiriéndose a quienes “piden el voto para bloquear”. Según consignó el medio, el presidente popular denunció que mientras desde Vox se argumenta el interés de desalojar a Pedro Sánchez del gobierno, en la práctica impiden, según sus palabras, la formación de gobiernos del Partido Popular en distintas comunidades autónomas. Feijóo mencionó el caso de Extremadura y Aragón, dos territorios donde, según su valoración, el bloqueo de Vox ha imposibilitado el desarrollo de alternativas frente al actual Ejecutivo central.

Explicó también que votar por opciones que apuestan por bloquear la constitución de gobiernos afecta gravemente la gobernabilidad regional, propiciando la prolongación de lo que llamó “el peor gobierno” de la etapa democrática española. El dirigente gallego remarcó que Castilla y León no puede permitir, en estas elecciones, que se reproduzcan alianzas o estrategias similares a las observadas en otros territorios, alertando frente a peligros de una inestabilidad institucional que, en su diagnóstico, solo favorece la continuidad del modelo político dirigido por Sánchez.

Durante su intervención, Feijóo apeló al electorado a “llenar las urnas” el próximo domingo. Según palabras del propio líder recogidas por el medio, insistió en la necesidad de que ningún simpatizante del PP se abstenga de participar en la jornada electoral, reiterando el llamamiento a la cautela ante la posibilidad de confiarse y pensar que la victoria ya está asegurada. “¡No os confiéis! ¡No deis nada por ganado!”, proclamó ante los asistentes, subrayando que realiza la petición de voto desde la convicción de que su partido lo merece por sus muestras de responsabilidad, tanto en la gestión como en la oposición.

El mensaje central del acto apuntó a la necesidad de optar por una opción política que, en palabras de Feijóo, dispone de equipo, proyecto y un candidato capaz de ofrecer resultados concretos. El líder popular aludió al actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, de quien destacó su capacidad de cumplimiento y resolución de problemas. “Por eso, queridos amigos, vuelvo a insistir. Vuestro voto, el voto de cada uno, es decisivo”, manifestó Feijóo según el medio, reforzando la consigna de que cada sufragio puede marcar la diferencia en el resultado final y en la estabilidad institucional de Castilla y León.