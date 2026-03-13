El PP exige que el Congreso cite a 42 comparecientes en la comisión del apagón, entre ellos Aagesen y Ribera

El Partido Popular ha elaborado una lista con 42 personas para que comparezcan en la comisión parlamentaria que investigará el corte del suministro eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025. Según detalló Europa Press, este listado propone la citación de figuras de alto nivel tanto del Gobierno como del sector energético y diferentes expertos, con el objetivo de clarificar las causas, responsabilidades y los efectos que provocó la interrupción del servicio.

De acuerdo con Europa Press, la relación de comparecientes registrada por el principal partido de la oposición en el Congreso incluye a la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, así como a su antecesora en el cargo, Teresa Ribera. El Partido Popular también incluye a otros cargos gubernamentales, como el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández. En contraste, los listados presentados por el PSOE y Sumar no contienen el nombre de ningún ministro.

La preparación de la comisión se encuentra en fase de organización, y está previsto que los grupos parlamentarios se reúnan el próximo martes para coordinar el plan de trabajo que regirá los procedimientos en los meses siguientes, así como para acordar el orden de intervenciones en la comisión. Europa Press señaló que, de forma paralela, el Senado ya había constituido una comisión similar desde julio del año anterior, instancia en la que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Partido Popular contempla además la comparecencia de varios directivos de empresas energéticas. Dentro del grupo Redeia, antes conocido como Grupo Red Eléctrica Española, se solicita la citación de la presidenta, Beatriz Corredor, que también figura en los listados del PSOE y Sumar. Se suman la directora general de Operación, Concepción Sánchez, y los directores de distintas áreas operativas: Juan Bola, Tomás Domínguez y Eduardo Prieto, además del director general de Transporte de Red Eléctrica, Ángel Mahou. Asimismo, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo requiere la presencia del responsable, jefe de turno y operadores de CECOEL (Centro de Control Eléctrico) de Red Eléctrica que desempeñaban funciones entre las 10:00 y las 13:00 horas del día del apagón. El exministro socialista Jordi Sevilla, quien también ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España, y otros ex altos cargos de la compañía, figuran igualmente en la lista propuesta.

El Partido Popular considera relevante la presencia de los principales responsables de otras compañías eléctricas involucradas en la gestión del sistema, como el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, el presidente y CEO de Naturgy, Francisco Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas; estos nombres también aparecen en las listas confeccionadas por el PSOE y Sumar, de acuerdo con Europa Press.

El listado del Partido Popular se extiende a varias figuras clave en organismos de regulación y asociaciones sectoriales, entre ellas la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, su directora de Energía, Rocío Prieto, así como Cristina Lovillo, directora de Energía de la Comisión Europea. Además, se propone la intervención de Marina Serrano, al frente de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), del director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), así como del presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Julio César Nieto.

Entre las personas que el PP solicita citar, figura además una quincena de expertos con reconocida trayectoria en el ámbito energético. Según reportó Europa Press, el objetivo de esta selección es facilitar una visión integral sobre las dimensiones técnicas y regulatorias relacionadas con el apagón del 28 de abril y sus efectos sobre el sistema eléctrico nacional.

La misión de la comisión será determinar responsabilidades y esclarecer el alcance real de la incidencia, que afectó a gran número de usuarios y motivó cuestionamientos sobre la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico. La inclusión de perfiles diversos —miembros del Gobierno, directivos empresariales y expertos independientes— busca ofrecer conclusiones basadas en una multiplicidad de perspectivas, según informó Europa Press.