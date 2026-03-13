Espana agencias

El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso Forestalia y revisará toda la documentación del INAGA

La administración regional da el paso de sumarse al proceso judicial contra Forestalia como parte afectada, busca revisar minuciosamente el historial documental ambiental asociado y anuncia una ofensiva legal en defensa de los intereses aragoneses

Guardar

La intención declarada de personarse en la causa judicial ofrecerá al Gobierno autonómico acceso constante al estado de las diligencias y los documentos relacionados con la investigación. Según informó el medio, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, hizo público este enfoque tras concluir que las actuaciones del caso podrían afectar directamente a los intereses de la comunidad aragonesa. El Gobierno de Aragón solicitó formalmente al juez Juan José Cortés, responsable del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, su inclusión como parte perjudicada en el procedimiento judicial conocido como ‘caso Forestalia’, lo que le permitirá posteriormente ejercer como acusación particular y considerar la adopción de acciones tanto civiles como penales.

Tal como publicó el medio, la decisión incluye la revisión exhaustiva de toda la documentación obrante en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo clave en la gestión medioambiental y cuya actuación se analiza respecto a los proyectos de energías renovables que impulsó Forestalia durante el mandato anterior. Mar Vaquero subrayó que la motivación principal de la personación se centra en defender los intereses de Aragón y de su población frente a eventuales actos que puedan haber perjudicado al territorio, apuntando a conductas en las que, según destacó, podrían haberse visto involucrados altos cargos de los anteriores gobiernos socialistas tanto a nivel regional como nacional.

La vicepresidenta en funciones remarcó, según consignó la fuente, la importancia de que el INAGA actúe como un ente que supervise correctamente el cumplimiento de la legislación ambiental y fomente la actividad económica sin convertirse en un elemento que favorezca prácticas irregulares. La investigación, llevada adelante por la Guardia Civil y el juzgado turolense, se centra en los procedimientos de evaluación medioambiental aplicados a los proyectos de renovables promovidos por Forestalia en la etapa del anterior Ejecutivo regional, presidido por el PSOE, aunque el foco también podría abarcar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

La comparecencia de Mar Vaquero incluyó referencias a posibles vínculos del caso con otras investigaciones judiciales abiertas, entre las que citó los casos Koldo, Ábalos y Cerdán. Además, la personación del Gobierno de Aragón les permitirá conocer de forma precisa cada etapa del procedimiento y los documentos revisados en cada momento, manteniendo un control más cercano sobre la evolución del proceso legal, tal como detalló la fuente.

Vaquero reafirmó la disposición total del Gobierno liderado por Jorge Azcón a colaborar con las autoridades judiciales y la Guardia Civil, proporcionando todos los datos requeridos. Recordó además que Azcón ya había anunciado previamente la puesta en marcha de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y revisar de manera minuciosa todos los expedientes de los organismos vinculados a los hechos bajo escrutinio judicial. El Ejecutivo regional quiso dejar claro, informó el medio, que no intervino en la tramitación del Clúster del Maestrazgo, otro de los proyectos investigados dentro del caso. El Gobierno autonómico se mantiene a la espera de la resolución judicial, expresando su respeto a las decisiones que emanen de la Justicia.

Durante la comparecencia ante la prensa, Mar Vaquero destacó la necesidad de que las investigaciones sigan el curso marcado por el ritmo de la Policía y la Justicia, resaltando la seriedad de las pesquisas, así como la credibilidad de las instituciones implicadas. Además, reiteró la importancia de mantener control, transparencia y plena seguridad jurídica en todos los procedimientos relacionados con los parques de energías renovables, alineando esta posición con las directrices señaladas por la Cámara de Cuentas en la materia.

El medio también detalló que el presidente Azcón anunció durante la reciente campaña electoral su propósito de reformar los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica del INAGA. El Partido Popular, según reportó la fuente, denunció en ese contexto supuestas prácticas irregulares en la tramitación de relacionados con renovables. Tras acceder al Gobierno, Azcón modificó la dirección del Instituto, incrementó los recursos personales disponibles y rechazó depurar funcionarios que no quisieron involucrarse en conductas irregulares.

El argumento central del Ejecutivo, según consignó el medio, insiste en que el INAGA debe convertirse en un instrumento útil para la promoción de la actividad económica y el control medioambiental, cumpliendo su función con rigor y transparencia, al margen de si es un ente autonómico o una dirección general integrada del Gobierno de Aragón. Sobre la propuesta de algunos grupos ecologistas de transformar el INAGA en una dirección general, Vaquero opinó que lo fundamental reside en garantizar su utilidad y profesionalidad, manifestando aprecio por el trabajo ejercido por los profesionales del Instituto, a quienes reconoció las dificultades laborales surgidas por la presión del caso.

La remisión de todos los expedientes solicitados por la Cámara de Cuentas se vio ralentizada por incompatibilidades técnicas entre los sistemas informáticos, aunque el Gobierno autonómico aseguró su cooperación plena para facilitar la investigación. Los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés lideran el proceso de personación, reforzando su estrategia de defensa institucional en el proceso iniciado contra Forestalia y supervisando la documentación ambiental generada por el INAGA, que ahora pasa bajo un minucioso escrutinio oficial, según detalló el medio.

Temas Relacionados

Caso ForestaliaGobierno de AragónINAGAMar VaqueroTeruelAragónEnergías renovablesCorrupciónGuardia CivilJuzgado de Instrucción número 1EUROPAPRESS

Últimas Noticias

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga) en 2023

El tribunal popular atribuyó responsabilidad por la muerte de Paula y por repetidas agresiones en el marco de violencia de género, tras un proceso en el que la fiscalía y la familia de la víctima celebraron el veredicto como justicia reparadora

Declaran culpable de asesinato y

La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo

El proceso por supuestas maniobras ilegales relacionadas con documentos de la causa Gürtel implicará a varios ex altos cargos del Ministerio del Interior, mientras que en simultáneo avanza otro caso relevante con cargos a exfuncionarios por contratos sanitarios controvertidos

La AN mantiene para abril

El juicio en Gijón por el asesinato de Susana Sierra se juzgará con jurado popular pero no como violencia de género

La vista oral tendrá lugar con la participación de ciudadanos seleccionados, tras descartarse vínculos afectivos entre víctima y acusado, según la magistrada. La autopsia confirma muerte por estrangulación y la defensa puede apelar la resolución judicial

El juicio en Gijón por

Abascal defiende que el pacto "puntual" en Extremadura se ha producido porque "no estaba Génova poniendo zancadillas"

Santiago Abascal asegura que el entendimiento alcanzado con el PP responde a la falta de interferencias desde la dirección nacional, remarcando que seguirán dialogando caso por caso y exigiendo garantías tras los comicios autonómicos del domingo

Abascal defiende que el pacto

El Constitucional rechaza el recurso de los gobiernos de La Rioja y Cantabria contra la ley de amnistía

El máximo tribunal de garantías concluye que las objeciones presentadas por los Ejecutivos autonómicos han sido examinadas previamente, avalando la legitimidad de la medida y descartando irregularidades en su tramitación o vulneración de derechos fundamentales

El Constitucional rechaza el recurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Prisión sin fianza para los

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

Reino Unido e Irlanda refuerzan su cooperación militar ante las “amenazas comunes”: colaborarán en seguridad marítima o ciberdefensa

El programa de misiles ‘Deep Precision Strike’ que están desarrollando Alemania y Reino Unido: alcance de 2.000 km y fijado para 2030

1.500 policías y guardias civiles exigen mejoras salariales y reconocer su trabajo como “de alto riesgo” en una protesta en Madrid

Un repartidor detenido en Alicante por robar más de 180 cartas de Pokémon y Magic

ECONOMÍA

Qué casillas tienes que completar

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”