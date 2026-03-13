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Belarra llama a salir a la calle, movilizarse el día 21 y liderar la "alianza anti-Trump"

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La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a salir a la calle en las movilizaciones que se preparan para el día 21 de marzo y a liderar la "alianza anti-Trump".

Belarra se ha expresado así en Valladolid en el marco de un acto de cierre de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo, día 15, en el que ha participado para apoyar al candidato de la formación morada a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas.

En este contexto, la secretaria general de Podemos ha criticado que gobernantes como Trump o Macron sólo piensen "en cómo van a quedar sus nombres en los libros" y en la "gloria", cuando han "enseñado a adorar" y en el fondo eran "unos agresores sexuales y unos violentos que siembran la guerra en todo el mundo".

Por eso, ante la gente que ordena la guerra desde "lujosos despachos" y la "comprensión histórica" de lo que suponen las guerras, Belarra considera que "hay que salir a la calle" y "cada militante, cada antifascista, cada feminista, cada antirracista tiene que hacer su parte", por lo que ha pedido "construir" la "alianza anti-Trump" que considera que tiene que liderar España.

"Hago un llamamiento a que todos y todas nos movilicemos", ha asegurado la diputada de Podemos, quien ha pedido "no dejar" en manos de una "progresía" como la de Pedro Sánchez, que "ha sido el más rápido en levanta la bandera del no a la guerra", pero "el más lento en traducir ese no a la guerra en políticas concretas que se escriban en el Boletín Oficial del Estado".

INTERVENCIÓN DE PRECIOS

En esta línea, ha criticado que la derecha, "como siempre", ya esté diciendo que hay que bajar los impuestos para frenar los efectos de la guerra, con una "receta" que es siempre la misma, mientras que considera que lo que hay que hacer es "intervenir" los precios y topar el de los alimentos, la energía o las hipotecas a tipo variables para que "no puedan hacerse de oro".

Belarra ha pedido no "hacer negocio" con la guerra y ha recordado que la ley de comercio minorista marca que, ante una situación de crisis, "y si una guerra no es una crisis, que baje Dios y lo vea", el Gobierno puede "topar e intervenir" los precios del mercado.

La diputada de Podemos ha señalado que, "en medio horrible ola reaccionaria", a nivel internacional, con causas muy concretas y "haciendo que muchísima gente esté comprando el peor discurso fascista y violento de la derecha", se necesitas "militar" y dedicar esfuerzos a "construir" un proyecto de sociedad y un país "mejor".

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