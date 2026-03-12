Un policía encarcelado por matar a su mujer en Ceuta, libre al tener que repetir la vista

Ceuta, 12 mar (EFE).- Un agente de la Policía Local de Ceuta condenado en 2025 a 35 años de prisión por haber asesinado de un tiro a su mujer será puesto en libertad por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha ordenado la repetición del juicio al admitir un recurso de la defensa por errores en la valoración de garantías procesales.

El agente ya ha pasado cuatro años en prisión preventiva, el máximo que marca la ley, por lo que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha acogido una comparecencia para determinar las medidas cautelares de su puesta en libertad antes de la repetición de la vista, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El acusado cumple el 14 de marzo el máximo de tiempo privado de libertad -límite que marca la ley-, por lo que será puesto en libertad con unas medidas que determinará el magistrado de la Audiencia Provincial, Luis de Diego Alegre.

Según las fuentes judiciales consultadas por EFE, la Fiscalía ha pedido medidas como la prohibición de acercarse a los dos hijos, la entrega del pasaporte o la prohibición de permanecer en Ceuta, salvo los días de juicio.

El agente Alonso Miguel G.D. fue condenado en mayo de 2025 por matar de un tiro a su mujer, funcionaria del Ministerio de Justicia, pero el 20 de enero de este año el TSJA declaró nulo el acta del veredicto y la sentencia del juicio.

El jurado declaró culpable al agente de los hechos ocurridos en 2022 en el domicilio de ambos y en presencia de una hija del matrimonio pero el TSJA estimó el recurso presentado por la defensa del agente contra la sentencia que lo condenaba por delito de asesinato con alevosía, maltrato habitual y lesiones en el ámbito familiar.

La defensa del agente alegó motivos de quebrantamiento de forma o vulneración de garantías procesales y motivos de error en la valoración de la prueba sobre la presunción de inocencia y en la calificación jurídica de los hechos, entre otros.

El jurado popular dictó un veredicto de culpabilidad contra el agente por el crimen perpetrado a las 11:00 horas del 14 de marzo de 2022, cuando el agente acudió al domicilio donde vivía la víctima, iniciándose una discusión que derivó en un forcejeo y, finalmente, en dos disparos, uno de los cuales causó la muerte en el acto a su esposa.

La víctima, notificadora judicial en los juzgados de la ciudad, falleció en el lugar de los hechos, sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida. EFE