Espana agencias

Un policía encarcelado por matar a su mujer en Ceuta, libre al tener que repetir la vista

Guardar

Ceuta, 12 mar (EFE).- Un agente de la Policía Local de Ceuta condenado en 2025 a 35 años de prisión por haber asesinado de un tiro a su mujer será puesto en libertad por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha ordenado la repetición del juicio al admitir un recurso de la defensa por errores en la valoración de garantías procesales.

El agente ya ha pasado cuatro años en prisión preventiva, el máximo que marca la ley, por lo que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha acogido una comparecencia para determinar las medidas cautelares de su puesta en libertad antes de la repetición de la vista, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El acusado cumple el 14 de marzo el máximo de tiempo privado de libertad -límite que marca la ley-, por lo que será puesto en libertad con unas medidas que determinará el magistrado de la Audiencia Provincial, Luis de Diego Alegre.

Según las fuentes judiciales consultadas por EFE, la Fiscalía ha pedido medidas como la prohibición de acercarse a los dos hijos, la entrega del pasaporte o la prohibición de permanecer en Ceuta, salvo los días de juicio.

El agente Alonso Miguel G.D. fue condenado en mayo de 2025 por matar de un tiro a su mujer, funcionaria del Ministerio de Justicia, pero el 20 de enero de este año el TSJA declaró nulo el acta del veredicto y la sentencia del juicio.

El jurado declaró culpable al agente de los hechos ocurridos en 2022 en el domicilio de ambos y en presencia de una hija del matrimonio pero el TSJA estimó el recurso presentado por la defensa del agente contra la sentencia que lo condenaba por delito de asesinato con alevosía, maltrato habitual y lesiones en el ámbito familiar.

La defensa del agente alegó motivos de quebrantamiento de forma o vulneración de garantías procesales y motivos de error en la valoración de la prueba sobre la presunción de inocencia y en la calificación jurídica de los hechos, entre otros.

El jurado popular dictó un veredicto de culpabilidad contra el agente por el crimen perpetrado a las 11:00 horas del 14 de marzo de 2022, cuando el agente acudió al domicilio donde vivía la víctima, iniciándose una discusión que derivó en un forcejeo y, finalmente, en dos disparos, uno de los cuales causó la muerte en el acto a su esposa.

La víctima, notificadora judicial en los juzgados de la ciudad, falleció en el lugar de los hechos, sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lanzarote levanta el telón del triatlón mundial con la Copa del Mundo

Infobae

El Tribunal Supremo confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y no a la familia Franco

El Tribunal Supremo confirma que

Treinta años de la tragedia de Dunblane, la gran cicatriz en la vida de Andy Murray

Infobae

Juan Bravo exige a Vox que no falte al PP y avisa de que España quiere que gobiernen los 'populares'

Juan Bravo exige a Vox

Sonia Cea, orgullosa de que Madrid esté en "exclusivo grupo" con Fórmula E y Fórmula 1

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil confirma que

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

La Xunta de Galicia tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un exjefe del Servicio de Psiquiatría por el daño moral que sufrió en su cese

Yolanda Díaz prohibirá los despidos por causas energéticas tras la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions