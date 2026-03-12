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Sopa de Cabra recibe el primer premio disco catalán de honor otorgado por Ràdio 4

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Barcelona, 12 mar (EFE).- El grupo gerundense de rock Sopa de Cabra ha conseguido el premio disco catalán de honor que otorga Ràdio 4, un reconocimiento que entrega la cadena por primera vez en la historia del disco catalán del año.

En un comunicado, Ràdio 4 valora de Sopa de Cabra su "contribución en la difusión de la música y la cultura catalanas", después de una trayectoria de 40 años y de las más exitosas de la música en catalán, que ha dejado célebres canciones como 'L'Empordà', 'El far del sud', 'El boig de la ciutat', 'Camins' o 'Si et quedes amb mi'.

Creada en los años 80 en Girona, Sopa de Cabra estaba integrado por Gerard Quintana, Josep Thió, Pep Bosch, Francesc 'Cuco' Lisicic y el fallecido Joan Cardona, ha editado dieciocho trabajos entre discos de estudio y grabaciones de conciertos en directo, entre los cuales destaca 'Ben Endins', el disco de rock en catalán más vendido de todos los tiempos, con más de 130.000 copias.

Asimismo, Sopa de Cabra también ha sido el único grupo de rock que, cantando en catalán, ha llenado tres días seguidos el Palau Sant Jordi de Barcelona, algo que hicieron en 2011.

Para celebrar el reconocimiento, Sopa de Cabra se unirá a la fiesta de entrega del premio disco catalán del año 2025, que está año ha sido para 'T'estimo es te quiero', del músico Alfred Garcia, tal y como anunció la cadena a principios de este mes.

El galardón de disco catalán de honor se entrega por primera vez, en el marco del 50 aniversario de la cadena.

La celebración tendrá lugar el próximo 18 de marzo en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona y será presentada por los periodistas Xavi Martínez y Laura González. EFE

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EFE

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