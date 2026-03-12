Maestre inicia su "gran conversación" con vecinos de los 21 distritos para "escuchar" y armar mayoría política en 2027

“Queremos convertir esa mayoría social en una mayoría política para que los especuladores dejen de robarnos Madrid. Vamos a unir a gente que piensa distinto, que ha votado distinto, pero que quiere una ciudad asequible, una ciudad que no le expulse", afirmó Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y colíder de la formación, al explicar el sentido de la serie de encuentros vecinales que da comienzo este jueves en la capital. Según detalló Europa Press, la dirigente inicia una ronda de reuniones en los 21 distritos de Madrid, bajo el lema “Otros hablan, aquí te escuchamos”, con el propósito principal de escuchar inquietudes, recoger demandas ciudadanas e impulsar un nuevo proyecto que represente a quienes perciben distancia respecto a la política institucional.

El primer evento tiene lugar en el Ateneo Republicano de Vallekas, en el distrito de Puente de Vallecas, y forma parte de lo que Más Madrid describe como “la gran conversación” con la ciudadanía. Europa Press consignó que, a diferencia de actos propios de campaña electoral, los encuentros propuestos por Maestre buscan desprenderse del formato de mitin y promover una escucha activa de los vecinos y vecinas. La propia portavoz sostuvo: “Quiero escuchar, que la gente me cuente lo que le preocupa, sus problemas, sus ideas y sus propuestas”, explicando que la intención es recibir planteamientos directos de la población y no ejercer presión para convencerla.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, esta agenda ciudadana forma parte de la segunda fase de la precampaña de Más Madrid Ciudad, iniciada en enero, que tuvo como lema inaugural "Te están robando Madrid". El actual proceso se orienta hacia la interacción directa y continúa hasta el mes de diciembre, incorporando reuniones en espacios culturales y comunitarios, ubicados en distintos barrios de la ciudad. Tras la convocatoria inicial de hoy, las siguientes reuniones se celebrarán el 18 de marzo en el colectivo de creación y pensamiento La Parcería, en Arganzuela, y el 25 de marzo en el bar Yago, en San Cristóbal de los Ángeles, dentro del distrito de Villaverde.

Tal como informó Europa Press, Más Madrid ha diseñado diferentes iniciativas durante esta etapa, entre ellas destaca una campaña de visitas puerta a puerta, que comenzó el 7 de marzo en Vallecas, con el objetivo de invitar a los residentes a sumarse activamente a los encuentros presenciales y así fortalecer el contacto directo. La formación política estima que se prevé alcanzar alrededor de 10.000 hogares, con el objetivo de identificar en detalle las principales preocupaciones y necesidades locales.

Entre las acciones emprendidas, Europa Press reportó la puesta en marcha de una campaña a favor de comedores escolares gratuitos y universales, además del refuerzo de la red de voluntariado y de los encuentros vecinales encabezados por la propia Rita Maestre. La organización sostiene que amplios sectores ciudadanos muestran un “malestar profundo” debido al aumento sostenido en el coste de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la escalada de los precios de bienes y servicios básicos, aunque ese descontento general no siempre se refleja posteriormente en la participación electoral. Por ello, Más Madrid centra parte de su estrategia en convertir la desafección y la abstención en fuerza política de cara a las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

Europa Press indicó que la propuesta de la formación dirigida por Maestre consiste en ofrecer respuestas estructuradas para los principales desafíos urbano-sociales de la capital. Entre los compromisos mencionados, aparecen garantizar una vivienda accesible, apostar por una educación pública en condiciones, defender una sanidad robusta, mantener servicios públicos universales y asegurar que los costes de crianza resulten asumibles para las familias.

“Esta es una fase de atender y oír lo que la gente tiene que decirnos sobre lo que les preocupa, sus problemas, es momento de recibir ideas, queremos que vengan a hablar con nosotras”, remarcó Maestre, descartando el carácter electoralista de los eventos en marcha. Según reportó Europa Press, la dirigencia de Más Madrid manifiesta la intención de visitar todos los barrios de los 21 distritos, prestando especial atención al sureste de la ciudad y a aquellos sectores donde, según la formación, la desafección política resulta más palpable.

Durante el desarrollo de su iniciativa, la portavoz de Más Madrid ha defendido que el fenómeno de la abstención debe interpretarse como “distancia respecto a una política que no ha dado respuestas a los problemas que la gente trabajadora de nuestra ciudad tiene en su día a día”, según lo recogido por Europa Press. Este diagnóstico impulsa el enfoque de la campaña, que prioriza la participación directa y el involucramiento comunitario.

Según reportó Europa Press, la dinámica de encuentros vecinales y acciones complementarias forma parte de la respuesta de Más Madrid a los desafíos identificados, en un clima marcado por la preocupación de la ciudadanía ante el alza de precios y la percepción de deterioro en la calidad de los servicios esenciales. Además, la formación señala la importancia de convertir el malestar social y la baja participación en una oportunidad de construcción de mayoría política de cara a futuros comicios, recalcando la relevancia de escuchar a quienes hoy se mantienen al margen de los espacios institucionales y de las dinámicas políticas tradicionales.

Las actividades continuarán hasta diciembre y buscarán impactos concretos en las propuestas programáticas de Más Madrid para el siguiente ciclo electoral. Las voces de los asistentes y participantes nutrirán el diseño de un proyecto que, según Europa Press, aspira a lograr una nueva mayoría en el Ayuntamiento de la ciudad, integrando demandas diversas y articulando respuestas a partir del contacto directo con el tejido social madrileño.