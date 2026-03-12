Las propuestas del área social de Laporta y Font, cara a cara

Barcelona, 12 mar (EFE).- Elena Fort y Carles Ordiales, responsables del área social de las candidaturas de Joan Laporta y Víctor Font a la presidencia del FC Barcelona, debaten en una entrevista con EFE las propuestas en este ámbito que han presentado en la campaña electoral, que finalizará el próximo 15 de marzo con la elección del nuevo presidente.

El regreso de los abonados al remodelado Spotify Camp Nou, la gestión de los más de 15.000 socios en la lista de espera para ser abonados, el precio de los pases de temporada del estadio y las propuestas en materia de transparencia y blindaje del modelo de propiedad son algunas de las cuestiones que centran el debate social en el seno de la entidad azulgrana.

Elena Fort: "Nuestra obsesión siempre ha sido mantener la estructura de abonados, porque es la esencia del Spotify Camp Nou, y que todos volvamos al sitio en el que estábamos y con la gente con la que compartíamos asiento".

Carles Ordiales: "Lo lógico es que cada uno vuelva a su asiento con su familia o amigos en la zona en la que estaba antes".

Elena Fort: "Todos los abonados al 100% tendrán un sitio en el Spotify Camp Nou, eso no está en duda. No solo eso, sino que aumentamos en un mínimo de 5.000 que estaban en la lista de espera. Serán nuevos abonados del Spotify Camp Nou".

Carles Ordiales: "Proponemos un plan integral que no solo beneficia a los primeros 5.000 a los que asignaremos un abono, sino que a los 10.400 restantes les ofreceremos la posibilidad de acceder a abonos parciales, con un lote de entre 1.000 y 5.000 entradas a precios de abonado a cada partido según la demanda".

Elena Fort: "Nuestra política es seguir manteniendo el precio de los abonos. Empezar a hablar de rebajas es un brindis al sol, algo bastante irresponsable. Lo digo porque también se habla desde la otra candidatura de que si ganamos se subirán un 30% y eso no es cierto".

Carles Ordiales: "El abono base no va a subir. Es más, vamos a hacer que pase por asamblea para limitarlo y así evitar que las juntas directivas que estén en un futuro no puedan aumentar el precio de ese abono. Además, si un abonado acude al estadio un 80% de partidos, tendrá una rebaja del 50% el curso que viene. Si eso sucede en la temporada posterior, se reducirá hasta el 75%. La gente más fiel pagará cada vez menos por ir al estadio.

Elena Fort: "La cubierta del estadio es un proceso que tardará en completarse entre tres y cuatro meses. Nuestra idea es que no podemos hacerlo este verano, sino el siguiente. Sí, por algún imponderable, que en las obras evidentemente puede suceder, la opción no sería ir a Montjuïc. Tenemos la opción del Estadio Johan Cruyff, por ejemplo".

Carles Ordiales: "El plazo previsto es de 4-5 meses, pero como el cumplimiento de los plazos de construcción se han incumplido siempre hasta ahora, seguramente sean seis o siete meses, y otra vez de vuelta a Montjuïc. Si hay que ir a Montjuïc será en otras condiciones mucho más favorables para los socios".

Elena Fort: "Me encantaría tener un muro como el del Dortmund, nos encantaría a todos, pero con la estructura de abonos actual es imposible. Hacer una grada de animación de más de 1.250 personas y apostar por una de 5.000 significa que tienes que mover 3.500-4.000 abonados de primera gradería a la tercera. No hay espacio físico para hacer nada más".

Carles Ordiales: "Para llegar al nivel europeo, sería posible llegar a unas 8.000 localidades. Vamos a empezar, de momento, intentando llegar a los 5.000. Todo eso se hará de forma progresiva. Si hay que hacer alguna obra parcial para modificar el espacio lo haremos".

Elena Fort: "No podemos entender la transparencia como abrirse en canal ante todo el mundo. Eso es una irresponsabilidad absoluta y el que diga eso miente, porque ninguna institución es capaz de poner encima de la mesa de cien mil socios o de todo el mundo sus entrañas como institución y como entidad empresarial. Eso es una pantomima, un populismo absoluto".

Carles Ordiales: "La transparencia para nosotros es vital, el socio debe estar informado de todo lo que suceda. Crearemos un sistema de control independiente y no como el que hay ahora para que cualquier cosa que no pueda explicarse directamente pase por comisiones totalmente independientes de 'compliance' (cumplimiento) y de la comisión económica.

Carles Ordiales: "El modelo propiedad se va a blindar así: si alguien intentara hacer un cambio modelo propiedad, como ahora el Real Madrid, debería pasar por asamblea siendo la participación superior a 2/3 de la totalidad de socios y aprobada por un 75% de socios en asamblea".

Elena Fort: "Los estatutos, básicamente, lo que tendrían que hacer es reforzar el modelo de propiedad , que ese era el objetivo principal hace dos años. Teníamos clarísimo que introduciríamos sistemas reforzados por si a alguien se le acudiera proponer un cambio del modelo de propiedad". EFE

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