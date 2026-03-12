Feijóo, a Abascal: "A los que dicen que España nos queda grande, les digo que jamás voy a abandonar a este país"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP es el único partido que se presenta a las elecciones de Castilla y León para gobernar y ha acusado a Vox un día más de "bloquear" los gobiernos en CCAA, subrayando que "con la que está cayendo", "nadie puede entender" que esa formación "no facilite un gobierno del PP cuando gana". Dicho esto, ha respondido a las palabras de Santiago Abascal y le ha espetado que él "jamás" va a abandonar a este país.

"Yo quiero deciros algo importante, a los que se dan golpe en el pecho hablando de España y los que nos dicen que si España nos queda grande, yo les digo que jamás voy a abandonar a España", ha proclamado Feijóo en un mitin en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos).

Este miércoles, desde la localidad burgalesa de Treviño, Abascal afirmó que a Feijóo España "le queda grande" y puso en duda su liderazgo, recriminándole que lo que vale en Valencia "no lo permita en Extremadura o Aragón". Con esas declaraciones respondía a las palabras que un día antes había pronunciado el líder del PP asegurando que el "bloqueo" de las negociaciones en Extremadura y Aragón por parte de Vox era una falta de "patriotismo".

EL PP, "UN PARTIDO QUE PUEDE DECIR LO MISMO EN BILBAO QUE EN BURGOS"

El jefe de la oposición ha subrayado que el PP es "el partido que más se parece a España" y que "ha nacido para defender la unidad" de este país. "Es un partido que ha nacido con la Constitución Española es un partido que puede decir lo mismo en Bilbao que en Burgos, es un partido cuyo presidente puede ser gallego, puede ser castellano puede ser madrileño, es un partido que España necesita".

Feijóo ha acusado a Vox de pedir el voto "para bloquear" y ha criticado su salida de los gobiernos autonómicos en julio de 2024.

"Ya los conocemos. Salieron por piernas del gobierno. En cuanto ven que hay un problema, dimiten", ha criticado.

Además, ha puesto en valor la experiencia y la capacidad de gestión del PP y ha criticado que algunos critiquen que el Partido Popular siga al frente de la Junta de Castilla y León --donde lleva gobernando 40 años--. "Llevamos mucho tiempo porque llevamos todo el tiempo ganando. ¿O es que no se puede ganar? Lo que no se puede hacer es perder y gobernar", ha exclamado.

"ALGUNOS CORREN BIEN DELANTE DEL TORO" PERO POCOS SABEN "TOREAR"

En este sentido, el presidente del PP ha subrayado que "gobernar es "improvisar" ni "predicar" sino "hacer" y ha añadido que "algunos corren muy bien delante del toro" pero son "muchos menos los que saben torear".

Finalmente, ha llamado a la movilización en esta recta final de campaña y a votar "unidos" el domingo para que Castilla y León pueda mandar una "señal a toda España" a favor de la "estabilidad" para que esta región cuente con un gobierno "sólido".

"Por eso el domingo hay que ir a votar, y hay que ir a votar por la gestión, y por la experiencia, y por el proyecto, y por el equipo, y por el candidato, y por las certezas, y por los cuatro años siguientes", ha demandado.

