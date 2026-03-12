Ayuso apuesta por la "política de alianzas" con EEUU y subraya que es "el principal aliado militar" de Occidente

En el contexto de la reciente celebración, la Comunidad de Madrid homenajeó al pueblo estadounidense el 4 de julio, una decisión que, según palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, busca reforzar la historia y el futuro en las relaciones entre ambas naciones. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, Ayuso defendió la importancia de mantener una política de alianzas con Estados Unidos, subrayando que este país constituye el “principal aliado militar” de Occidente. Según consignó el medio, la mandataria madrileña puso en relieve los sólidos vínculos que existen entre Madrid, España y la potencia norteamericana, enfatizando el peso estratégico, económico y cultural de esta cooperación bilateral.

De acuerdo con lo publicado, Ayuso resaltó que la relación entre ambos territorios se sustenta en numerosos intercambios culturales, comerciales y turísticos, describiendo los lazos como “enormes”. La presidenta madrileña explicó que Estados Unidos figura entre los mayores inversores tanto en Madrid como en el conjunto de España, lo que convierte a la nación norteamericana en uno de los socios fundamentales para la economía regional y nacional. En palabras de la dirigente, “EEUU es uno de los principales inversores en España y en Madrid. Y nuestra política es de alianzas y por eso defendemos estar plenamente dentro, integrados en las alianzas occidentales”.

El medio detalló que Díaz Ayuso hizo hincapié en el rol geoestratégico que desempeña Estados Unidos en la seguridad internacional, señalando la protección de las fronteras mediterráneas y atlánticas como uno de los pilares clave de la colaboración militar. Según sus declaraciones, “EEUU es el principal aliado militar del mundo occidental por seguridad de las fronteras en el Mediterráneo y en el Atlántico”. En su intervención, también destacó el impacto de la inversión estadounidense en sectores como tecnología, finanzas, energías, infraestructuras y la industria farmacéutica.

Ayuso apuntó que la colaboración entre Madrid y Estados Unidos resulta “buena y beneficiosa en ambos sentidos”, y asociada a ello explicó la organización del homenaje del 4 de julio, argumentando que “la historia y el futuro entre naciones ha de ser más fuerte y duradero”. Según reportó el medio, la presidenta defendió la plena integración de Madrid dentro de las alianzas internacionales, aseverando que la defensa de estos vínculos contribuye al fortalecimiento de la región desde el punto de vista económico, social y de seguridad.

En el ámbito político, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, intervino subrayando diferencias con la oposición respecto a la política internacional y las alianzas. De acuerdo con la información publicada, Díaz-Pache criticó la postura de la izquierda y la ultraizquierda respecto a Estados Unidos e Israel y cuestionó que busquen reemplazar socios clásicos por lo que describió como “nuevos amigos”, a los que se refirió en términos de “terroristas fanáticos, machistas y homófobos de Hamás”. El portavoz popular arremetió contra el Gobierno central señalando que “la ética de Pedro Sánchez celebrada por los ayátolas entre terroristas y dictadores chapoteando, nunca mejor dicho, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, el dúo sacapuntas, pretenden ser el buque insignia”, en referencia a la política exterior del Ejecutivo nacional, que calificó como cada vez más “radical y grotesca”.

A lo largo de la sesión, tanto el Ejecutivo regional como representantes del Partido Popular insistieron en la conveniencia de mantener alianzas estables con Estados Unidos. Desde el gobierno madrileño se justificó que la cooperación con la potencia norteamericana se traduce en un impulso para áreas estratégicas como la seguridad, la economía y la cultura, dimensiones que, según manifestaron, resultan esenciales para el desarrollo y estabilidad de la región y del país, según consignó el medio.

Además de los elementos militares y de inversión, la presidenta Ayuso identificó la amplia colaboración en el terreno cultural y turístico como uno de los ejes de la relación, recordando que los intercambios en estos ámbitos contribuyen a la proyección internacional de Madrid y refuerzan su atractivo global. El medio destacó que la mandataria insistió en la necesidad de aprovechar al máximo estos lazos en beneficio de la Comunidad y de la ciudadanía.

Durante el debate en la Asamblea de Madrid, las diferentes posturas políticas en torno a las alianzas internacionales quedaron patentes, con intervenciones que resaltaron las divergencias entre el Gobierno regional y la oposición sobre el rumbo de la política exterior española. Las declaraciones, tanto de la presidenta de la Comunidad como del portavoz popular, forman parte de la estrategia de posicionamiento de Madrid dentro de un contexto geopolítico dominado por la cooperación internacional y la defensa de alianzas tradicionales, según la información difundida por el medio.