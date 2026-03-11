Zapatero, "orgulloso" de un Martínez que "abandera" el diálogo y el respeto y tiene a CyL "tejida en la cabeza"

Durante su participación en un mitin en Segovia, José Luis Rodríguez Zapatero puso el foco en la importancia del proyecto de comarcas y de integración que impulsa Carlos Martínez, subrayando que el candidato del PSOE coloca las prioridades públicas, como la sanidad y la educación, en el centro de la agenda. En ese contexto, según informó Europa Press, el exjefe del Gobierno aseguró que esos focos son clave para el futuro de Castilla y León, recordando que son 15.000 millones de euros los que la Junta puede destinar a estos servicios, una cifra que a su juicio no se ha notado bajo la gestión de Alfonso Fernández Mañueco.

El medio Europa Press detalló que Zapatero expresó su “orgullo” por la candidatura de Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, resaltando como principal valor su apuesta por el diálogo y el respeto durante la campaña electoral. Según consignó el mismo medio, Zapatero valoró que Martínez mantiene el territorio “tejido en la cabeza”, y que su actitud de buscar consensos refleja una visión que, a su entender, diferencia al PSOE en el actual panorama autonómico.

La intervención tuvo lugar este miércoles en un acto celebrado en el restaurante Zibá, en Segovia, ante una audiencia compuesta por unos 650 militantes, simpatizantes y cargos del PSOE. Zapatero estuvo acompañado por el propio Carlos Martínez, quien es además secretario general del partido en la comunidad. De acuerdo con Europa Press, el expresidente destacó la personalidad y la “identidad” política de Martínez, a quien definió como una figura que innova y aporta ideas nuevas tanto en la gestión pública como en los debates políticos recientes.

Durante su discurso, Zapatero hizo referencia expresa a los dos debates previos a las elecciones autonómicas de Castilla y León, manifestando que Martínez demostró allí capacidad para abordar tanto prioridades generales como necesidades específicas del territorio. Europa Press señaló que, para el expresidente, este enfoque territorial espera impulsar la mejora de los servicios públicos, que identificó como función central de la Junta.

Martínez defendió la importancia de alcanzar acuerdos y promover diálogo, una idea que, según Europa Press, Zapatero contrapuso a la postura del líder autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco. Según describió Zapatero, Mañueco expresó su rechazo a cualquier posible acuerdo con los socialistas, lo cual, a criterio del exjefe del Ejecutivo, dificulta el avance de la comunidad hacia escenarios de mayor consenso y entendimiento institucional.

En el análisis político de la situación de PP y Vox en Castilla y León, Zapatero lamentó las diferencias aparentes entre ambas formaciones. Según publicó Europa Press, el expresidente consideró que en ocasiones resulta difícil diferenciar a ambos partidos en sus actuaciones, a pesar de que simulan discutir y distanciarse. Añadió que la trayectoria de ambos en el gobierno autonómico arroja un balance limitado de gestión, con pocas acciones relevantes según su evaluación.

Europa Press reportó también que Zapatero empleó el escenario para resaltar logros del gobierno central liderado por Pedro Sánchez, especialmente en el ámbito económico, incluso en medio de la guerra de Ucrania y la etapa de la pandemia. Sostuvo que el Ejecutivo español gestiona actualmente la “mejor economía de la Zona Euro”.

El exjefe del Gobierno manifestó expectativas sobre la próxima cita electoral nacional, indicando su disposición a participar activamente en la campaña, mientras aludía de forma irónica a debates recientes en el Senado. En sus palabras, recogidas por Europa Press, invitó a todos los expresidentes a debatir con datos objetivos sobre si realmente España atraviesa uno de los momentos más relevantes de su historia. Añadió que la actual administración española se ha consolidado, en su opinión, como referente en la defensa de la paz y la legalidad a nivel internacional.

A lo largo de su intervención, Zapatero dedicó elogios al talante dialogante de Martínez y reiteró la relevancia de dotar de recursos y fortalecer los servicios públicos, señalando estos ejes como fundamentales en la contienda autonómica que se celebrará el domingo 15 de marzo, según confirmó Europa Press.