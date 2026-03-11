Los Harlem Globetrotters anuncian gira por España en mayo con motivo de su centenario

Madrid, 11 mar (EFE).- Los Harlem Globetrotters, el histórico equipo estadounidense de baloncesto espectáculo, ha anunciado que visitará diez ciudades españolas como parte de la "Gira de los 100 años",c on la que conmemora el centenario de su fundación.

Los Globetrotters, equipo fundado en 1926, llevarán su espectáculo, del 14 al 24 de mayo, por Valladolid, Zaragoza, Alicante, Granada, Madrid, Vitoria, Pamplona, Tarragona, Barcelona y Valencia.

Los asistentes podrán disfrutar de sus canastas de cuatro puntos, lanzamientos lejanos desde la grada y mucho humor, y podrán conocer a los jugadores en persona en función de la entrada que se adquiera, así como la posibilidad de asistir al calentamiento previo o disfrutar del encuentro desde el banquillo.

Además, en esta gira mundial, el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, sus rivales.

Fechas de "La Gira de los 100 años":

Valladolid: jueves 14 de mayo a las 19:00 horas - Pabellón de Deportes

Zaragoza - viernes 15 de mayo a las 19:30 horas - Príncipe Felipe

Alicante - sábado 16 de mayo a las 19:00 horas - Centro de Tecnificación Deportiva

Granada - domingo 17 de mayo a las 18:30 horas - Palacio Municipal de Deportes

Madrid - martes 19 de mayo a las 19:30 horas - Movistar Arena

Vitoria - miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas - Buesa Arena

Pamplona - jueves 21 de mayo a las 19:00 horas - Pamplona Arena

Tarragona - viernes 22 de mayo a las 19:30 horas - Plaza de Toros

Barcelona - sábado 23 de mayo a las 19:00 horas - Olimpic Arena

Valencia - domingo 24 de mayo a las 18:30 horas - Roig Arena

EFE

pya/og