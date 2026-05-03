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Hugo González cierra su temporada de 'rookie' con los Celtics

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Washington, 2 may (EFE).- Hugo González puso fin este sábado a su temporada de 'rookie' en la NBA con el adiós precipitado de los Boston Celtics en primera ronda de 'playoff', eliminados a manos de los Philadelphia 76ers en siete partidos.

Elegido en el número 28 del pasado draft por los Celtics, González aterrizó en una de las grandes franquicias de la NBA en un momento de cambios, bajo una nueva propiedad que decidió revolucionar una plantilla que se había proclamado campeona en 2024.

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Quizás por ello, sumado a la lesión de Jayson Tatum en el tendón de Aquiles, González contó con más oportunidades y minutos de los que cabía esperar para un 'rookie' en una franquicia ganadora.

El madrileño se ganó la confianza de Joe Mazzulla y se convirtió en una pieza importante de su rotación durante buena parte de la temporada, encargado de defender -con un rendimiento sobresaliente- a algunas de las grandes estrellas de la NBA.

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González disputó 74 partidos de temporada regular, tres de ellos en el quinteto inicial, promediando 14,6 minutos en pista. El madrileño terminó la temporada con 289 puntos (3,9 de media), 246 rebotes, 42 robos, 41 asistencias y 21 tapones.

Con un 47,6 % en tiros de campo y un 36,2 % desde el perímetro.

"Ha demostrado rápidamente su gran instinto defensivo; es capaz de defender a escoltas y bases con gran rapidez", subrayó Mazzulla al hablar del impacto de González durante la temporada.

Su mejor partido llegó en marzo, en un triunfo ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, cuando, saliendo como titular, firmó un doble-doble de 18 puntos y 16 rebotes.

Su rol le granjeó elogios de compañeros y rivales, el cariño del TD Garden y el asombro de toda la liga.

El regreso de Tatum, unas inesperadas aspiraciones de los Celtics al anillo y la proximidad del 'playoff' relegaron a González al banquillo, con cada vez menos protagonismo y minutos, hasta el punto de quedar fuera de la rotación en algunos partidos.

En la eliminatoria ante los 76ers, González solo participó en tres de los seis primeros partidos y lo hizo en minutos de la basura, con el desenlace ya decidido.

Todo cambió en el séptimo y definitivo partido disputado este sábado, con Tatum de nuevo lesionado.

Cuando los Celtics se vieron contra las cuerdas, 15-30 abajo en el primer cuarto, Mazzulla recurrió a su 'rookie' para intentar frenar la sangría.

El madrileño fue un auténtico revulsivo, contagió su energía a sus compañeros y ayudó a la remontada momentánea del partido, pero también se cargó de faltas y falló todos sus tiros, lo que le devolvió al banquillo para despedirse desde ahí de la temporada.

"Un jugador tan joven como yo puede mejorarlo absolutamente todo, simplemente (debo) seguir trabajando, confiar en el proceso más que en el resultado a corto plazo, y confiar en que el trabajo dará frutos para el futuro", aseguró González semanas atrás en una entrevista con EFE. EFE

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EFE

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