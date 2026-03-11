Espana agencias

La Puerta del Sol de Madrid acoge el primer homenaje a las víctimas del 11M en el 22º aniversario de los atentados

Guardar

La Puerta del Sol de Madrid ha acogido este miércoles a primera hora de la mañana un homenaje a las víctimas del 11 de marzo de 2004 cuando se cumplen 22 años de los atentados yihadistas que dejaron a 193 personas fallecidas y 2.000 heridos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa en la Real Casa de Correos que recuerda a las víctimas y a los servicios de emergencias y ciudadanos que ayudaron aquel día, situada en la fachada del edificio.

El acto ha arrancado con el tañido de las campanas a las 9 horas del reloj de la sede de la Presidencia regional durante dos minutos. A esta señal de recuerdo se han sumado las iglesias de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado 'Adagio for Strings', de Samuel Barber, y para finalizar ha sonado el Himno Nacional de España.

Junto a la presidenta y el alcalde de la capital, han participado en el homenaje la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez, a los que se han sumado representantes de los servicios de emergencias, autoridades civiles y militares y miembros de la Policía Nacional y Municipal.

Además, al acto han asistido expresidentes de la Comunidad de Madrid, consejeros del Gobierno regional; el delegado del Gobierno, Francisco Martín; además del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio; los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento, y concejales del Consistorio de la capital.

Los fallecidos y heridos que causaron la explosión de los bombas colocadas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid --en las estaciones de Atocha, Santa Eugencia, El Pozo y junto a la calle Telléz-- serán recordados también en distintos actos durante todo el día que tendrán como epicentro la capital, pero también en otras localidades como Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Seis detenidos e intervenidos 2.620 kilos de hachís en Huelva

Infobae

Los evangélicos denuncian toda instrumentalización de la fe en la guerra en Oriente Medio

Infobae

Illa convocará a grupos parlamentarios catalanes para analizar los efectos de la guerra

Infobae

Madrid homenajea a las víctimas del 11M en el vigésimo segundo aniversario del atentado

Infobae

Sánchez anuncia el lanzamiento de "Hodio", una herramienta para rastrear el odio en redes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno pone en marcha

El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si te

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”