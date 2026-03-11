La Puerta del Sol de Madrid acoge el primer homenaje a las víctimas del 11M en el 22º aniversario de los atentados

La Puerta del Sol de Madrid ha acogido este miércoles a primera hora de la mañana un homenaje a las víctimas del 11 de marzo de 2004 cuando se cumplen 22 años de los atentados yihadistas que dejaron a 193 personas fallecidas y 2.000 heridos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa en la Real Casa de Correos que recuerda a las víctimas y a los servicios de emergencias y ciudadanos que ayudaron aquel día, situada en la fachada del edificio.

El acto ha arrancado con el tañido de las campanas a las 9 horas del reloj de la sede de la Presidencia regional durante dos minutos. A esta señal de recuerdo se han sumado las iglesias de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado 'Adagio for Strings', de Samuel Barber, y para finalizar ha sonado el Himno Nacional de España.

Junto a la presidenta y el alcalde de la capital, han participado en el homenaje la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez, a los que se han sumado representantes de los servicios de emergencias, autoridades civiles y militares y miembros de la Policía Nacional y Municipal.

Además, al acto han asistido expresidentes de la Comunidad de Madrid, consejeros del Gobierno regional; el delegado del Gobierno, Francisco Martín; además del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio; los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento, y concejales del Consistorio de la capital.

Los fallecidos y heridos que causaron la explosión de los bombas colocadas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid --en las estaciones de Atocha, Santa Eugencia, El Pozo y junto a la calle Telléz-- serán recordados también en distintos actos durante todo el día que tendrán como epicentro la capital, pero también en otras localidades como Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz.