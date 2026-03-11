La Confederación Europea de Sindicatos se manifestará en Madrid el 18 de junio

Madrid, 11 mar (EFE).- La Confederación Europea de Sindicatos (CES), junto con UGT y CCOO, se manifestará en Madrid el 18 de junio para defender una Europa que avance hacia salarios más altos, empleos de calidad y mayores inversiones, así como para rechazar la desregulación, la austeridad y la culpabilización de las personas migrantes.

La convocatoria ha sido aprobada este miércoles en el Comité Ejecutivo de la CES, en el que han participado los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, así como la secretaria general de la CES, Esther Lynch.

De la reunión también ha salido una declaración de apoyo y solidaridad a España y su Gobierno ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender las relaciones comerciales por el rechazo del Ejecutivo español al uso de las bases militares compartidas de Rota y Morón en la guerra contra Irán.

En la declaración, la CES rechaza "de la manera más enérgica las amenazas hechas por Trump" hace un llamamiento a la Unión Europea para "que se mantenga unida contra las amenazas externas, incluidas las de la coerción económica y comerciales". EFE