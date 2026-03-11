Feijóo critica que Sánchez, el "presidente del muro", quiera sentar cátedra sobre "una materia que sí domina: el odio"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha definido como el "presidente del muro", que quiera sentar cátedra sobre el odio y ha dicho que es una materia que "sí domina".

Así ha respondido después de que Sánchez haya puesto en marcha la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales". "Para sacar el odio de la sombra, visibilizarlo y exigir responsabilidades a quienes no actúan", ha dicho.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha cargado duramente contra Sánchez por querer dar "lecciones" cuando, según ha dicho, es el "presidente del muro", es "socio" del coordinador general de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, y "amigo" del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

"Aquí lo tienen. El presidente del muro, el socio de Otegi, el amigo de Maduro, sentando cátedra sobre una materia que sí domina: el odio", ha afirmado Feijóo, que ha recriminado a Sánchez que quiera "dar lecciones de paz quien no la practica ni en su patria".

ALICIA GARCÍA: SÁNCHEZ NO PUEDE "DAR LECCIONES" SOBRE ESTO

También se ha pronunciado desde Zamora la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, quién ha ironizado asegurando que a la Cumbre contra los delitos de odio, organizada por Sánchez, se "debería haber invitado a su ministro Óscar Puente, especialista en hacer ataques precisamente en redes sociales contra todo lo que se mueve".

La dirigente del PP ha señalado que Pedro Sánchez "empezó la legislatura levantando muros y lo único que busca es la pelea, la colonización de instituciones y especialmente la confrontación, cuando algo no le gusta". "Es el presidente del muro, del odio y es el presidente que no puede dar lecciones sobre este tema", ha concluido.