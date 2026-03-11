El Gobierno dice que el "no a la guerra" es "perfectamente compatible" con defender la UE

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que el "no a la guerra" que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez es "perfectamente compatible" con defender a la Unión Europea, brindar apoyo a las tareas de evacuación y con la defensa del mantenimiento de la paz.

Durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno va a seguir haciendo un llamamiento a la desescalada en el conflicto de Oriente Medio y va a seguir colaborando con los socios europeos y de la OTAN para restablecer la paz.

En su comparecencia, a petición del PP para informar sobre cómo se va a financiar el comprometido aumento del gasto en defensa, en un contexto en el que no hay Presupuestos Generales de Estado para 2026, Montero ha afirmado que "la escalada bélica que vive el planeta" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país supone para el Gobierno una "grave amenaza para la paz y la estabilidad internacional".

Ha destacado la respuesta "clara y contundente" del Gobierno y ha señalado que el presidente defiende la misma posición que en la guerra de Ucrania, que es la paz bajo el paraguas del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos "en toda partes y en todos los lugares de mundo".

"El Gobierno condena rotundamente al régimen iraní y cree que usar la violencia de manera unilateral e ilegal genera una espiral de dolor y de odio que se perpetua durante generaciones", ha resumido la vicepresidenta la posición del Ejecutivo.

A su juicio, "nadie puede arrogarse el papel de protector de los derechos humanos" y "defender a las mujeres no se combate lanzando bombas sobre las escuelas de niñas".

En su intervención, Montero ha recordado que el Gobierno de José María Aznar decidió hace dos décadas "seguir la teoría de las armas de destrucción masiva en Irak" y meter a España en una guerra "que acabó como acabó: con una oleada de inseguridad y de terror en todo el planeta" en la que ha incluido los atentados del 11M de los que este miércoles se cumplen 22 años.

Entonces "la sociedad española reaccionó con un grito unánime, 'no a la guerra', el mismo que se repite hoy en ñas calles y que defendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el de Pedro Sánchez".

Frente a ello, considera que es el PP el que cambia de posición, el que "tergiversa, manipula y miente" sobre la respuesta del Gobierno "en un ejercicio que ni siquiera sorprende". EFE