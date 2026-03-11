Espana agencias

El Gobierno dice que el "no a la guerra" es "perfectamente compatible" con defender la UE

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que el "no a la guerra" que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez es "perfectamente compatible" con defender a la Unión Europea, brindar apoyo a las tareas de evacuación y con la defensa del mantenimiento de la paz.

Durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno va a seguir haciendo un llamamiento a la desescalada en el conflicto de Oriente Medio y va a seguir colaborando con los socios europeos y de la OTAN para restablecer la paz.

En su comparecencia, a petición del PP para informar sobre cómo se va a financiar el comprometido aumento del gasto en defensa, en un contexto en el que no hay Presupuestos Generales de Estado para 2026, Montero ha afirmado que "la escalada bélica que vive el planeta" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país supone para el Gobierno una "grave amenaza para la paz y la estabilidad internacional".

Ha destacado la respuesta "clara y contundente" del Gobierno y ha señalado que el presidente defiende la misma posición que en la guerra de Ucrania, que es la paz bajo el paraguas del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos "en toda partes y en todos los lugares de mundo".

"El Gobierno condena rotundamente al régimen iraní y cree que usar la violencia de manera unilateral e ilegal genera una espiral de dolor y de odio que se perpetua durante generaciones", ha resumido la vicepresidenta la posición del Ejecutivo.

A su juicio, "nadie puede arrogarse el papel de protector de los derechos humanos" y "defender a las mujeres no se combate lanzando bombas sobre las escuelas de niñas".

En su intervención, Montero ha recordado que el Gobierno de José María Aznar decidió hace dos décadas "seguir la teoría de las armas de destrucción masiva en Irak" y meter a España en una guerra "que acabó como acabó: con una oleada de inseguridad y de terror en todo el planeta" en la que ha incluido los atentados del 11M de los que este miércoles se cumplen 22 años.

Entonces "la sociedad española reaccionó con un grito unánime, 'no a la guerra', el mismo que se repite hoy en ñas calles y que defendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el de Pedro Sánchez".

Frente a ello, considera que es el PP el que cambia de posición, el que "tergiversa, manipula y miente" sobre la respuesta del Gobierno "en un ejercicio que ni siquiera sorprende". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marco Spissu: "Tenemos trece finales y tenemos que ganar"

Infobae

Aagesen anuncia la suspensión de los proyectos de Forestalia que están investigados y pide auditoría en el ministerio

La vicepresidenta tercera confirma la paralización temporal de planes asociados a la empresa investigada, solicita una revisión interna para esclarecer los procesos y enfatiza la disposición total del Ministerio a colaborar con la Justicia, según declaraciones en Europa Press

Aagesen anuncia la suspensión de

Podemos, sobre el 11M: "El PP llevó a una guerra ilegal en Irak y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos"

Irene Montero acusa a los populares de arrastrar a España al conflicto armado liderado por Estados Unidos, responsabilizándolos de la tragedia de 2004 y exigiendo que no se repita la historia en conflictos internacionales actuales

Podemos, sobre el 11M: "El

Muere un joven tras un tiroteo en la barriada del Príncipe en Ceuta

Infobae

Aagesen tilda de dramático el desplome de pasarela de Santander "que nunca debió ocurrir"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los protocolos antiacoso de la

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

Así lucha Hacienda contra los ‘influencers’ y ‘streamers’: pagarán por los ingresos generados en España pese a residir fuera

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club