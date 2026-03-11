El Elche prepara la visita al Real Madrid con las ausencias de Bigas, John y Fort

Elche (Alicante), 11 mar (EFE).- El Elche ha preparado este miércoles la visita del próximo sábado al campo del Real Madrid con las únicas ausencias en la sesión de Pedro Bigas, John Chetauya y Héctor Fort, todos ellos por problemas físicos.

Pedro Bigas y John Chetauya, que han trabajado al margen del grupo en el gimnasio, ya se perdieron el encuentro de la pasada jornada por molestias, mientras que Héctor Fort continúa en Barcelona recuperándose de una operación en el hombro.

El central balear, con problemas en la rodilla, ya entró en la convocatoria ante el Villarreal, aunque finalmente el entrenador del equipo, Eder Sarabia, no le dio minutos durante el partido.

Si su evolución es la esperada, Bigas volverá a entrar en la convocatoria, mientras que John tiene bastante más complicado recibir el alta ante el equipo madridista. EFE

