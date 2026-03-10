Rueda se desplaza este martes a Ponferrada y Villafranca del Bierzo (León) en la última semana de campaña en CyL

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazará a Castilla y León este martes, en la última semana de la campaña electoral que desembocará en la cita con las urnas del domingo 15 de marzo.

Rueda arrancará la jornada en Ponferrada donde, acompañado por el alcalde, Marco Morala, así como la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez, y de otros representantes populares, participará en el acto sectorial 'Emprendimiento e Infraestructuras', con empresarios locales.

Posteriormente, los representantes del PP que participan en la reunión y otros cargos públicos de la comarca harán un recorrido por Ponferrada.

A las 13.00 horas, recalará en Villafranca del Bierzo donde, acompañado del alcalde, José Manuel Pereira, y de María José Álvarez, junto a otros populares, hará un recorrido por el municipio.