La Eurocámara sanciona con 3.600 euros a 'Alvise' por un vídeo criticando al eurodiputado y exministro López Aguilar

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes una sanción de cerca de 3.600 euros al eurodiputado y agitador Luis 'Alvise' Pérez por grabar al también eurodiputado y exministro Juan Fernando López Aguilar durante una sesión plenaria y difundir después el vídeo en redes sociales con comentarios despectivos.

Según ha explicado Metsola, la sanción supone la supresión de diez días de dietas (a razón de 359 euros diarios) y la suspensión de actividades parlamentarias e intervenciones en el pleno durante un periodo de cuatro días, sin perjuicio de su derecho a voto.

En concreto, la institución actúa contra el agitador y eurodiputado por "grabar durante un pleno a otro diputado del Parlamento Europeo sin su consentimiento y difundir posteriormente el vídeo en redes sociales con comentarios despectivos", ha descrito Metsola.

Las reglas del Parlamento Europeo prohíben a los eurodiputados el uso de dispositivos móviles durante las sesiones plenarias para tomar fotografías o grabar a otros parlamentarios con el objetivo de perjudicar su reputación o la de la institución.

Es en base a estas normas que la Mesa de la Eurocámara confirmó el lunes la sanción, tras escuchar y estudiar el recurso que presentó el eurodiputado al ser notificado el pasado mes de la decisión inicial.