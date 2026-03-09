Los Pujol ingresaron en Andorra 30 millones de euros en efectivo en 12 años, según la UDEF

Madrid, 9 mar (EFE).- La familia Pujol ingresó en cuentas en Andorra casi 5.000 millones de las antiguas pesetas -30 millones de euros- "de origen desconocido" entre los años 1992 y 2004, según ha explicado ante la Audiencia Nacional uno de los inspectores de la UDEF que analizó los fondos ocultos.

El inspector es el segundo miembro de la UDEF que declara como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente catalán por la fortuna oculta en Andorra, que la Fiscalía cree procede de comisiones ilegales pagadas por empresarios.

El agente, que ha ratificado los informes que realizó en los que analiza las cuentas de Josep Pujol Ferrusola en las entidades andorranas Andbank y BPA, ha explicado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, que la familia ingresó en efectivo en ocho años casi 5.000 millones de euros, si se incluyen los movimientos bancarios de todos los hermanos.

Respecto a la cuenta de Andbank en la que figura como titular Josep Pujol, ha explicado que se estructuraba en cuatro subcuentas, una en pesetas, otra de tránsito para convertir pesetas en diferentes monedas, otra en euros y otra en dólares americanos. Analizó sus movimientos entre 1992 y 2010.

El testigo ha concretado que desde 1993 hasta el año 2000 se detectaron en esta cuenta 25 ingresos en efectivo que estarían rondando los 204 millones de pesetas aparentemente de origen desconocido.

Además, en la subcuenta en euros se detectaron tres ingresos en efectivo por una cuantía cercana al millón de euros también de origen desconocido.

El fiscal le ha preguntado por un cuadro que analizó la Policía a partir de las documentación bancaria obtenida en la comisión rogatoria judicial en Andorra comparando ingresos entre los hermanos Josep, Jordi, Oriol, Oleguer, Pere y Mireia y Marta Ferrusola.

El inspector de la UDEF ha indicado que "reveló una coordinación para poder ingresar dinero de forma sistemática en las cuentas andorranas".

De hecho, ha precisado, ese cuadro refleja 18 apuntes de 18 fechas desde 1995 a 2003 en los que se observa que hay ingresos en efectivo de todos por más de 1.200 millones de pesetas, en teoría de origen desconocido.

Ha añadido asimismo que Josep Pujol Ferrusola recibió ocho transferencias de sus hermanos por un importe de unos 25 millones de euros, fundamentalmente de Jordi entre 1995 y 2000, periodo en el que también se detectaron mas transferencias entre ellos.

Y Josep Pujol realizó 14 transferencias a sus hermanos por un importe total de unos 48 millones de pesetas, fundamentalmente a Jordi y a Oriol.

El testigo ha explicado que el 25 por ciento de los ingresos en efectivo en la subcuenta de pesetas eran destinados a inversiones financieras, un 55 por ciento a compraventa de moneda, y un 10 por ciento a depósitos a plazo fijo.

Según el inspector, "con todo ello aparentemente se está intentando poner capas, estratificar ese dinero y diversificarlo, para intentar blanquearlo e integrarlo en el sistema financiero ocultando su procedencia".

En la cuenta de Josep Pujol se realizaron cuatro disposiciones en efectivo por unos 13,8 millones de pesetas y otras diez por 1,6 millones de euros.

El inspector ha indicado que en menos de seis meses desde junio a noviembre de 1997 se observan abonos vía transferencia desde países como Suiza y Mónaco e casi 750.000 dólares.

Por otra parte ha señalado que Josep era también titular de una cuenta el banco andorrano BPA que tuvo abierta entre 2016 y 2017, con subcuentas en euros, dólares, americanos dólares canadienses, libras, yenes japoneses y francos suizos con ingresos de origen desconocido que superaron los dos millones de euros y 34 disposiciones en efectivo por 1.600.000 euros.

Asimismo detectó transferencias de Josep a cuentas suyas en bancos españoles por más de un millón de euros.

Igualmente en la cuenta de BPA de Josep Pujol los investigadores vieron ingresos importantes con el concepto 'arbit', que a juicio del testigo puede tratarse de una criptomoneda.

El agente ha sido interrogado además por un préstamo entre uno de los empresarios investigados, Jorge B., directivo de CAT Helicópters, y los hermanos Jordi y Josep Pujol Ferrusola que la Fiscalía cree era ficticio y tenía como objetivo facilitar el blanqueo de capitales de la familia.

El testigo ha apuntado que podría haber una "connivencia" entre ese préstamo que la Fiscalía cree ficticio y los contratos públicos obtenidos por CAT Helicòpters del Servicio Catalán de Tráfico entre los años 2008 y 2015.

En ese sentido, ha apuntado que le "pareció" raro que CAT Helicòpters tuviera en nómina a un funcionario del Servicio Catalán de Tráfico, por lo que informó de esta circunstancia a la Intervención General para que determinar si podía existir alguna "incompatibilidad", gestión que no dio resultado. EFE