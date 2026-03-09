Espana agencias

La víctima de la agresión homófoba de Basauri reconoce a sus presuntos agresores que le golpearon hasta la inconsciencia

La víctima de la supuesta agresión homófoba ocurrida en 2021 en Basauri (Bizkaia) ha afirmado, en el juicio contra los once acusados por estos hechos, que reconoce a todos sus presuntos agresores, quienes le golpearon hasta dejarle inconsciente y le siguieron pegando y llámandole "maricón de mierda". Ha añadido que, tras esa agresión, se los "cruza en su día a día" y sigue en tratamiento porque cinco años después le sigue afectando lo vivido a su salud mental.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes un juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba a un joven (de 23 años de edad en el momento de los hechos) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en la citada localidad vizcaína, en una zona del parque Bizkotzalde, donde se encontraban varios grupos de personas.

La acusación pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados por un delito de lesiones por motivos de odio y orden de alejamiento por cinco años. También solicita una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales

En la primera sesión del juicio, ha declarado la víctima que ha explicado que se encontraba hablando con unas amigas en el parque y uno de los acusados que estaba con otro grupo de unas 13 personas, le dijo que se fuera del lugar, que les iba a "contagiar" y que les daba "asco".

A esas palabras, le respondió que, si le molestaba su presencia, se fuera él. Según su relató, le agredió por la espalda, posteriormente se le echaron encima y le golpearon hasta que cayó "inconsciente". Ha añadido que le contaron que también después le siguieron golpeando.

La víctima, que ha reconocido a los nueve acusados presentes en la sala porque los otros dos no estaban este lunes en el juicio, ha añadido que ninguno se quedó "con las manos quietas" y que decían "puto maricón" o "eso te pasa por ser un maricón de mierda".

Según ha explicado, reconoce "a todos" y se los ha tenido que cruzar en su "día a día por el barrio". Según ha declarado, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía "ninguna relación con ellos".

El joven ha detallado que tuvo secuelas físicas porque estuvo ingresado en el hospital y también psíquicas por ansiedad. Además, ha añadido que ha tenido que acudir al psicólogo semanalmente por depresión y también varias veces al psiquiatra, además de a un centro de desintoxicación por "consumo posterior a la agresión". Ha añadido que cinco años después sigue en "tratamiento de todo" porque lo ocurrido le sigue afectando a su salud mental.

(Habrá ampliación)

