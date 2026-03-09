El Año Averroes busca resaltar la dimensión internacional del filósofo cordobés

Córdoba, 9 mar (EFE).- El Año Averroes, que conmemora en 2026 el nacimiento del filósofo cordobés, busca resaltar su dimensión internacional con actos en Madrid, París, Marrakech y Córdoba.

Los actos, que han partido de una iniciativa ciudadana en la que, entre otras personas, se encuentran la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, el editor y escritor Manuel Pimentel, el catedrático de la Universidad de Sevilla Emilio González Ferrín, o el escritor y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, cuentan con el apoyo del Instituto Cervantes.

Así el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha señalado este lunes en Córdoba durante la presentación de los actos que es necesario defender el "multiculturalismo" que representa Averroes, que es "un pensador de referencia".

García Montero ha explicado que organizar un acto sobre Averroes en París es como consecuencia de que "queremos reivindicar su dimensión internacional" en una ciudad "referente de la Ilustración".

En su opinión, Averroes supone un ejemplo de "filósofo islámico que pese a ser creyente quiso dialogar, defender la razón y separar la fe del conocimiento científico". También lo ha reivindicado como un autor que unió filosofía y ciencia.

Para Carmen Calvo, Averroes es "una figura imprescindible para el presente", por lo que ha instado a volver a leer las obras del filósofo para transmitir, sobre todo a los jóvenes, valores como la convivencia, el respeto o la firmeza en las convicciones.

Calvo ha insistido en que los actos del Año Averroes deben ir más allá de lo local y proyectarse hacia Europa y Marruecos, para mantener viva la memoria de un pensador que "habló de la convivencia, de la tolerancia, de la secularización de la política en torno a la religión, y de la igualdad de las mujeres. Fue un personaje verdaderamente imponente".

Las actividades comenzarán en Córdoba, el próximo 23 de marzo, con la presentación de la Colección Averroes realizada por la editorial Almuzara, tras la cual habrá una mesa redonda en la que intervendrán Carmen Calvo, Manuel Pimentel y Emilio González Ferrín, con Antonio Manuel Rodríguez como moderador.

En Madrid, el 14 de abril, fecha de nacimiento de Averroes, tendrá lugar una conferencia del catedrático de Filosofía Andrés Martínez Lorca, y una mesa redonda a cargo de Luz Gómez García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Rafael Ramón Guerrero, de la Universidad Complutense y también experto en su figura.

El primer acto internacional se celebrará en París en el mes de junio, con una conferencia de Mohamed Ali Amir-Moezzi, director del Instituto Francés de Islamología, seguido por una mesa redonda de Ali Mostfa, de la Universidad de Lyon; y Kahina Bahlul, la primera mujer imám de Francia.

Los actos se cerrarán en Marrakech el 10 de diciembre, en la ciudad y el día que falleció Averroes con una conferencia de la profesora de la Universidad de La Laguna, Maravillas Aguiar Aguilar, y una mesa redonda en la que intervendrán latifa Boushsini, de la Universidad de Rabat y Zouhir Louassini, de la Universidad de Roma. EFE

