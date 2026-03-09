Espana agencias

CyLTV emite este martes el segundo debate de las elecciones autonómicas

Guardar

Castilla y León Televisión (CyLTV) emitirá este martes el segundo de los debates electorales con motivo de los comicios autonómicos del 15 de marzo al que acudirán los candidatos a la Presidencia de la Junta por los tres partidos con grupo propio como contempla la ley: Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Martínez, del PSOE, y Carlos Pollán, de Vox.

El debate se celebrará en la sede central de Producción de Programas en Valladolid y comenzará a las 21.00 horas con una introducción de los moderadores, los periodistas de CyLTV María Núñez y Antonio Renedo, tras lo que comenzarán cada una de las intervenciones de los candidatos que tendrán un minuto para hacer una presentación y lanzar su mensaje inicial. Este turno comenzará con Carlos Pollán.

A continuación, se dará paso a los cuatro bloques temáticos que centrarán el debate y que tendrán una duración de 18 minutos cada uno. El primero de ellos se centrará en medioambiente, medio rural y despoblación; el segundo tratará sobre sobre servicios públicos, infraestructuras y vivienda; el tercero versará sobre economía y financiación autonómica, y el último sobre pactos y regeneración democrática.

En cada bloque, los moderadores darán paso a cada uno de los candidatos para que fijen posición sobre el asunto que se trata y cada candidato tendrá un minuto de intervención inicial en cada uno de los cuatro bloques.

En este caso, al concluir las tres intervenciones, el moderador lanzará una pregunta dirigida al candidato que ha abierto la ronda, que dará paso al intercambio de argumentos. CyLTV ha explicado que los candidatos podrán manejar el tiempo que les queda en ese bloque como estimen conveniente si bien el que cierre cada uno de los bloques deberá reservarse el tiempo suficiente al final para poder concluirlo.

Como colofón al debate, los candidatos tendrán un dos minutos "de oro" para lanzar un último mensaje a los electores que comenzará con la intervención del candidato de Vox, Carlos Pollán, al que seguirá el del PSOE, Carlos Martínez, y cerrará el del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

Castilla y León Televisión ofrecerá la señal de la llegada de los candidatos, el debate y las tres valoraciones posteriores de los partidos.

Los reporteros gráficos podrán tomar imágenes en el exterior, donde se dispondrá de un photocall y los únicos gráficos autorizados en el interior del edificio serán las agencias Europa Press, EFE e ICAL.

La cadena emitirá el encuentro en sus dos canales, La 7 y La 8 y la plataforma CyLTV Play, junto a una programación especial durante la tarde y la noche. Desde las 19.30 horas, José Luis Martín conducirá un programa especial previo, en el que se mostrarán todos los detalles de la llegada de los candidatos, y un programa posterior en el que se ofrecerán las valoraciones y todo el análisis del evento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un joven de 28 años en Granada, donde se investigan un posible atropello y una riña

Infobae

SOS Desaparecidos urge respuestas inmediatas a la emergencia de una persona que desaparece

Infobae

El Congreso invirtió 4,65 millones en viajes nacionales en 2025, una media de 13.300 euros por diputado

Cada diputado generó de media un desembolso de 13.300 euros en traslados por el país durante el último año legislativo, con la mayor parte del presupuesto destinada a conexiones entre Madrid y las provincias, según reveló la Cámara

El Congreso invirtió 4,65 millones

Un programa refuerza el bienestar emocional del docente universitario en la era digital

Infobae

Comités Locales de Emergencia piden una moratoria de la construcción en zonas inundables

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de un país

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Cae un grupo criminal que robó dos cajeros en Granada con la técnica de ‘paleta de pizzero’, introduciendo explosivos por las ranuras de billetes

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”