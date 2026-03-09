Espana agencias

Aterriza en Omán un tercer avión del Ejército del Aire para evacuar a civiles de Oriente Próximo

Defensa ha desplegado una nueva misión para rescatar a nacionales y facilitar su regreso ante el deterioro de la situación, mientras Exteriores mantiene la coordinación con embajadas y agradece el esfuerzo en unas circunstancias calificadas como "especialmente complejas

Guardar

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha realizado el cierre de la Embajada de España en Teherán como medida ante la volatilidad de la situación en Oriente Próximo y el incremento del riesgo para el personal diplomático y ciudadanos españoles. Según informó el Ministerio de Defensa este lunes, un tercer avión del Ejército del Aire aterrizó en Omán para llevar a cabo la evacuación de españoles afectados por los recientes episodios de violencia regional. Estas acciones responden al agravamiento del escenario tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa, que ha incluido ataques sobre varios países del Golfo Pérsico.

El medio detalló que la aeronave enviada, un Airbus A330 con capacidad para 250 personas, partirá de regreso a España en las próximas horas, facilitando el retorno de ciudadanos optando por dejar la zona debido al contexto de inseguridad generado por la escalada bélica. Defensa ha destacado que esta misión se suma a otras dos realizadas recientemente. En esas operaciones previas, completadas la semana pasada, se logró la repatriación de 175 españoles en la primera y de 171 en la segunda. Ambas misiones utilizaron el mismo tipo de avión militar, partiendo desde la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid hacia Omán antes de organizar el regreso a territorio nacional.

El ministro José Manuel Albares, en una nueva videoconferencia con los embajadores en la región, ha repasado las "próximas operaciones de evacuación", según fuentes oficiales de su departamento citadas por el propio Ministerio de Exteriores. Albares ha insistido en el reconocimiento al trabajo efectuado por las embajadas, subrayando el contexto de "circunstancias especialmente complejas" que enfrentan los equipos diplomáticos para atender y evacuar a los españoles que deseen salir de Oriente Próximo. Actualmente, el Ministerio cifra en 31.000 los ciudadanos españoles presentes en la región.

Estas misiones de evacuación se organizan en respuesta directa a la evolución de los acontecimientos en la zona e incluyen una estrecha coordinación entre los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, según publicó el propio Ministerio de Defensa. Los vuelos han sido resultado de la valoración conjunta del riesgo tanto para el personal diplomático como para la comunidad española en los países afectados. El deterioro de la situación de seguridad activó los protocolos que prevén tanto la retirada de las delegaciones diplomáticas como de los ciudadanos que puedan verse perjudicados por el recrudecimiento del conflicto.

El apoyo logístico para las evacuaciones ha involucrado al Ejército del Aire, que ha trasladado a los civiles desde zonas consideradas seguras, como el sultanato de Omán, antes de proceder al viaje definitivo de retorno a España. Estas acciones incluyen también la prestación de ayuda consular durante todo el proceso, tanto en el embarque como tras el arribo a territorio español, reportó el Ministerio.

El incremento de la tensión internacional ha obligado a recalibrar la presencia diplomática y consular en la región, siguiendo criterios de seguridad y protección para los nacionales españoles. Exteriores mantiene contacto permanente con las familias y ofrece información actualizada sobre cada operación, coordinando el flujo de ciudadanos según las prioridades establecidas por la evolución del conflicto. Según consignó el Ministerio de Exteriores, se evalúan "en todo momento nuevas necesidades" y se mantiene abierta la posibilidad de organizar vuelos adicionales si la situación lo requiere.

La comunicación constante entre embajadas, personal consular y autoridades nacionales permite adaptar la respuesta española ante el desarrollo del conflicto y salvaguardar a quienes así lo requieran, indicó el Ministerio de Defensa. Las cifras de evacuados en los vuelos anteriores y la puesta en marcha de esta tercera misión muestran la magnitud del operativo, cuya finalidad principal sigue siendo la seguridad y el retorno ordenado de los españoles ante el entorno complicado presente en Oriente Próximo.

Temas Relacionados

EvacuaciónMinisterio de DefensaEjército del AireJosé Manuel AlbaresEspañaOmánOriente PróximoIránFuerzas ArmadasEmbajada en TeheránEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Santiago Segura estrena la sexta entrega de Torrente, rodeada de un halo de hermetismo

Infobae

El Tottenham recupera a Spence para la eliminatoria contra el Atlético

Infobae

La selección femenina iraní se encuentra en Malasia sin integrantes asiladas en Australia

Infobae

Bidasoa-Irun, ya eliminado, cierra la fase contra el duro Montpellier

Infobae

Los Pujol ingresaron en Andorra 30 millones de euros en efectivo en 12 años, según la UDEF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ingeniero que ha desnudado

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”