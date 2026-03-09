Aterriza en Omán un tercer avión del Ejército del Aire para evacuar a civiles de Oriente Próximo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha realizado el cierre de la Embajada de España en Teherán como medida ante la volatilidad de la situación en Oriente Próximo y el incremento del riesgo para el personal diplomático y ciudadanos españoles. Según informó el Ministerio de Defensa este lunes, un tercer avión del Ejército del Aire aterrizó en Omán para llevar a cabo la evacuación de españoles afectados por los recientes episodios de violencia regional. Estas acciones responden al agravamiento del escenario tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa, que ha incluido ataques sobre varios países del Golfo Pérsico.

El medio detalló que la aeronave enviada, un Airbus A330 con capacidad para 250 personas, partirá de regreso a España en las próximas horas, facilitando el retorno de ciudadanos optando por dejar la zona debido al contexto de inseguridad generado por la escalada bélica. Defensa ha destacado que esta misión se suma a otras dos realizadas recientemente. En esas operaciones previas, completadas la semana pasada, se logró la repatriación de 175 españoles en la primera y de 171 en la segunda. Ambas misiones utilizaron el mismo tipo de avión militar, partiendo desde la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid hacia Omán antes de organizar el regreso a territorio nacional.

El ministro José Manuel Albares, en una nueva videoconferencia con los embajadores en la región, ha repasado las "próximas operaciones de evacuación", según fuentes oficiales de su departamento citadas por el propio Ministerio de Exteriores. Albares ha insistido en el reconocimiento al trabajo efectuado por las embajadas, subrayando el contexto de "circunstancias especialmente complejas" que enfrentan los equipos diplomáticos para atender y evacuar a los españoles que deseen salir de Oriente Próximo. Actualmente, el Ministerio cifra en 31.000 los ciudadanos españoles presentes en la región.

Estas misiones de evacuación se organizan en respuesta directa a la evolución de los acontecimientos en la zona e incluyen una estrecha coordinación entre los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, según publicó el propio Ministerio de Defensa. Los vuelos han sido resultado de la valoración conjunta del riesgo tanto para el personal diplomático como para la comunidad española en los países afectados. El deterioro de la situación de seguridad activó los protocolos que prevén tanto la retirada de las delegaciones diplomáticas como de los ciudadanos que puedan verse perjudicados por el recrudecimiento del conflicto.

El apoyo logístico para las evacuaciones ha involucrado al Ejército del Aire, que ha trasladado a los civiles desde zonas consideradas seguras, como el sultanato de Omán, antes de proceder al viaje definitivo de retorno a España. Estas acciones incluyen también la prestación de ayuda consular durante todo el proceso, tanto en el embarque como tras el arribo a territorio español, reportó el Ministerio.

El incremento de la tensión internacional ha obligado a recalibrar la presencia diplomática y consular en la región, siguiendo criterios de seguridad y protección para los nacionales españoles. Exteriores mantiene contacto permanente con las familias y ofrece información actualizada sobre cada operación, coordinando el flujo de ciudadanos según las prioridades establecidas por la evolución del conflicto. Según consignó el Ministerio de Exteriores, se evalúan "en todo momento nuevas necesidades" y se mantiene abierta la posibilidad de organizar vuelos adicionales si la situación lo requiere.

La comunicación constante entre embajadas, personal consular y autoridades nacionales permite adaptar la respuesta española ante el desarrollo del conflicto y salvaguardar a quienes así lo requieran, indicó el Ministerio de Defensa. Las cifras de evacuados en los vuelos anteriores y la puesta en marcha de esta tercera misión muestran la magnitud del operativo, cuya finalidad principal sigue siendo la seguridad y el retorno ordenado de los españoles ante el entorno complicado presente en Oriente Próximo.