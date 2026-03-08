Espana agencias

Pellegrini rota con 7 cambios; Bordalás recupera a Djené y Abqar para su once

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, rotará en su once con siete cambios respecto al empate frente al Sevilla (2-2), sin Antony y Fornals, para enfrentarse al Getafe, que contará con el regreso al once de Djené Dakonam y de Abdel Abqar.

Con vistas a su compromiso de la Liga Europa frente al Panathinaikos, el técnico chileno solo conserva de la alineación de la pasada jornada al portero Álvaro Vallés, a los atacantes 'Cucho' Hernández y Ez Abde y al medio Álvaro Fidalgo.

Aparecen en el once Ángel Ortiz, Marc Bartra, Valentín Gómez, Júnior Firpo, 'Chimy' Ávila, Sergi Altimira y Nelson Deossa.

La alineación completa del Betis es la formada por: Valles, Ortiz, Bartra, Gómez, Firpo; Altimira, Fidalgo, Deossa; Chimy Ávila, Abde y Cucho Hernández.

En el Getafe, Bordalás vuelve a contar con Djené Dakonam para jugar en el centro del campo después de cumplir un partido de sanción y jugará con el central Abdel Abqar, que sentará en el banquillo al uruguayo Sebastián Boselli, titular frente al Real Madrid la pasada jornada. Diego Rico, también estará junto a los suplentes.

El once del Getafe lo componen; Soria; Kiko Femenía, Duarte, Abqar, Juan Iglesias; Milla, Djené, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano. EFE

