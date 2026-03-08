93-90. El Baskonia de Omoruyi despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida

Vitoria, 8 mar (EFE).- Kosner Baskonia, liderado por Eugene Omoruyi, despertó a tiempo en el Buesa Arena para resolver el dominio de Hiopos Lleida durante buena parte del partido, pero que terminó por hincar la rodilla 93-90 en la recta final del duelo.

Los catalanes ganaban por 8 puntos al descanso y lo hicieron durante 30 minutos, pero el polivalente jugador azulgrana acabó con 28 créditos de valoración y nueve asistencias.

El último cuarto que completó Matteo Spagnolo fue crucial, además de los seis tapones que colocó Mamadi Diakité, y los 30 créditos de valoración de Trent Forrest.

James Batemon falló demasiado y Hiopos lo notó. Sin embargo cuatro jugadores se fueron con más de diez puntos y llegó vivo hasta el final.

Los catalanes comenzaron más acertados en el partido, con mayor acierto exterior y encontrando a Diagne en la pintura con un buen juego de dos contra dos.

No tardó en debutar Dani García en el equipo de Gerard Encuentra, que tomó las primeras ventajas del choque con un 8-14, ante un Baskonia que se mantenía en el partido gracias al juego de Eugene Omoruyi que lideró a su equipo en un primer cuarto marcado por las defensas de ajustes de Hiopos Lleida, que les dejó por delante en el electrónico,

El primer triple baskonista llegó en el segundo cuarto después de siete intentos. El descaro de Stefan Joksimovic dio otro aire a los azulgranas que le dieron la vuelta al marcador a los cuatro minutos con los primeros puntos de Tim Luwawu-Cabarrot, pero apareció la iniciativa individual de los leridanos para recuperar las sensaciones del primer cuarto. La defensa 1-3-1 del Hiopos fue un quebradero de cabeza para el Baskonia, que tenía un punto menos de energía que su rival, que se fue al descanso con la mayor diferencia de la primera mitad, 34-42.

Un parcial de 10-0 en los dos minuto iniciales volteó el marcador a favor de los locales, que salieron con las ideas más claras.

Pero James Batemon comenzó a crecer para amortiguar el golpe de los azulgranas y el acierto exterior permitió a Hiopos Lleida mantener la iniciativa con un intercambio de canastas que dejó a los catalanes por delante en el último asalto, 64-65.

Los vitorianos no aprovecharon sus capturas ofensivas y los de Encuentra leyeron bien las ventajas ofensivas para seguir por delante en un partido muy trabado.

Cada canasta se sudaba en los dos aros y seis puntos de Matteo Spagnolo y la intimidación de Mamadi Diakité culminaron un 9-0 que le dio esperanzas a un Baskonia, 77-72, tras estar por detrás gran parte del choque.

El partido estuvo vivo hasta el final, pero entre el italiano y Trent Forrest cerraron el partido 93-90.

Ficha técnica:

93 - Baskonia (17+17+30+29): Simmons (13), Forrest (18), Radzevicius (7), Omoruyi (17) y Diakité (11) -cinco inicial-, Spagnolo (12), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (8), Joksimovic (5) y Frisch (2).

90 - Hiopos Lleida (21+21+23+25): Batemon (20), Walden (3), Paulí (2), Ejim (18) y Diagne (8) -cinco inicial-, Agada (7), García (11), Sanz (-), Jiménez (-), Krutwig (4), Golomán (11) y Shurna (6) .

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Juan de Dios Oyón e Iyán González. Eliminaron por faltas personas a Simmons (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 8.025 espectadores. EFE

jd/ARH

(foto)