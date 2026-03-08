Espana agencias

93-90. El Baskonia de Omoruyi despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida

Guardar

Vitoria, 8 mar (EFE).- Kosner Baskonia, liderado por Eugene Omoruyi, despertó a tiempo en el Buesa Arena para resolver el dominio de Hiopos Lleida durante buena parte del partido, pero que terminó por hincar la rodilla 93-90 en la recta final del duelo.

Los catalanes ganaban por 8 puntos al descanso y lo hicieron durante 30 minutos, pero el polivalente jugador azulgrana acabó con 28 créditos de valoración y nueve asistencias.

El último cuarto que completó Matteo Spagnolo fue crucial, además de los seis tapones que colocó Mamadi Diakité, y los 30 créditos de valoración de Trent Forrest.

James Batemon falló demasiado y Hiopos lo notó. Sin embargo cuatro jugadores se fueron con más de diez puntos y llegó vivo hasta el final.

Los catalanes comenzaron más acertados en el partido, con mayor acierto exterior y encontrando a Diagne en la pintura con un buen juego de dos contra dos.

No tardó en debutar Dani García en el equipo de Gerard Encuentra, que tomó las primeras ventajas del choque con un 8-14, ante un Baskonia que se mantenía en el partido gracias al juego de Eugene Omoruyi que lideró a su equipo en un primer cuarto marcado por las defensas de ajustes de Hiopos Lleida, que les dejó por delante en el electrónico,

El primer triple baskonista llegó en el segundo cuarto después de siete intentos. El descaro de Stefan Joksimovic dio otro aire a los azulgranas que le dieron la vuelta al marcador a los cuatro minutos con los primeros puntos de Tim Luwawu-Cabarrot, pero apareció la iniciativa individual de los leridanos para recuperar las sensaciones del primer cuarto. La defensa 1-3-1 del Hiopos fue un quebradero de cabeza para el Baskonia, que tenía un punto menos de energía que su rival, que se fue al descanso con la mayor diferencia de la primera mitad, 34-42.

Un parcial de 10-0 en los dos minuto iniciales volteó el marcador a favor de los locales, que salieron con las ideas más claras.

Pero James Batemon comenzó a crecer para amortiguar el golpe de los azulgranas y el acierto exterior permitió a Hiopos Lleida mantener la iniciativa con un intercambio de canastas que dejó a los catalanes por delante en el último asalto, 64-65.

Los vitorianos no aprovecharon sus capturas ofensivas y los de Encuentra leyeron bien las ventajas ofensivas para seguir por delante en un partido muy trabado.

Cada canasta se sudaba en los dos aros y seis puntos de Matteo Spagnolo y la intimidación de Mamadi Diakité culminaron un 9-0 que le dio esperanzas a un Baskonia, 77-72, tras estar por detrás gran parte del choque.

El partido estuvo vivo hasta el final, pero entre el italiano y Trent Forrest cerraron el partido 93-90.

Ficha técnica:

93 - Baskonia (17+17+30+29): Simmons (13), Forrest (18), Radzevicius (7), Omoruyi (17) y Diakité (11) -cinco inicial-, Spagnolo (12), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (8), Joksimovic (5) y Frisch (2).

90 - Hiopos Lleida (21+21+23+25): Batemon (20), Walden (3), Paulí (2), Ejim (18) y Diagne (8) -cinco inicial-, Agada (7), García (11), Sanz (-), Jiménez (-), Krutwig (4), Golomán (11) y Shurna (6) .

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Juan de Dios Oyón e Iyán González. Eliminaron por faltas personas a Simmons (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 8.025 espectadores. EFE

jd/ARH

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Carlo Giacomo Angrisano, dirigente juvenil, anunció su renuncia al Partido Popular a través de un comunicado en el que argumenta que la formación ya no representa sus ideales y insta públicamente a respaldar una alternativa conservadora

El número dos de Nuevas

Mbappé inicia la cuenta atrás

Infobae

Concluye sin éxito el tercer día de búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Infobae

3-0. El Leeds cumple y se clasifica a cuartos de la FA Cup

Infobae

Llega un nuevo avión militar con 251 españoles evacuados de Oriente Medio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

Ibai Llanos anuncia los participantes

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta