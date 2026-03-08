Espana agencias

25 años sin mili: del 'Cetme' a la ciberdefensa

Guardar

Teresa Díaz

Madrid, 8 mar (EFE).- El 9 de marzo de 2001 el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, pronunciaba una frase que marcaría a toda una generación: "Señores, se acabó la mili". España daba así carpetazo a dos siglos de servicio militar obligatorio e iniciaba el camino hacia unas Fuerzas Armadas profesionales; se dejaba atrás el 'cetme' para acercarse a la ciberdefensa.

Este veinticinco aniversario del fin de la mili coincide con un escenario internacional convulso que ha devuelto a la política y a la sociedad un debate que parecía enterrado: ¿es necesario el regreso de los reclutas?

La supresión del servicio militar obligatorio no fue una decisión que se adoptó de un día para otro, llevaba años fraguándose. Ya en los años 80 y, sobre todo, en los 90, se fue reduciendo paulatinamente su duración desde dos años a 9 meses, "porque obviamente había resistencia social a hacer la mili", asegura en una entrevista con EFE el almirante retirado Fernando del Pozo.

"Llegó un momento en que aquello era completamente inmanejable", señala este militar retirado, que recuerda su etapa comandando la fragata Victoria. Llegó a tener la mitad de la dotación con soldados de reemplazo que solo pasaban a bordo unos pocos meses, ya que primero tenían que hacer el periodo de instrucción en el cuartel.

"Era un desastre, no aprendían nada", rememora el almirante, que justifica la actitud de los reclutas en su falta de motivación y en que consideraban la mili una pérdida de tiempo.  

La generalización de la objeción de conciencia fue también uno de los principales factores que pesaron en la decisión de abolir el servicio militar obligatorio, subraya este marino.

Cuando el titular de Defensa de entonces Federico Trillo propuso al Consejo de Ministros que se acabara la mili, 1.200.000 jóvenes habían pedido prórroga y alrededor de 850.000 eran insumisos u objetores.

"El servicio militar obligatorio era una carga más que una ayuda", sentencia el almirante Del Pozo, el primer español en mandar una fuerza naval permanente de la OTAN.

En ese proceso de acabar con la mili España no se embarcó en solitario, pues prácticamente todos los países de su entorno emprendieron el mismo camino buscando una mayor eficacia y eficiencia para sus Fuerzas Armadas.

En los últimos años de los 90 y primeros del 2000 dejaron el servicio militar obligatorio naciones europeas como Francia, Italia o Alemania. "Es importante saber que no fue una decisión completamente en el aire de nuestro Gobierno, sino que formaba parte del clima de la época", apunta Del Pozo, exdirector del Estado Mayor Internacional de la OTAN.

El camino hacia un ejército profesional supuso una reducción progresiva del número de efectivos desde los más de 300.000 militares de reemplazo existentes en 1984, a una horquilla de entre 102.000 y 120.000 que fijó la ley 17/1999 de régimen de personal de las Fuerzas Armadas con la que se implantó el nuevo modelo.

En los primeros años el hito más relevante del proceso fue la aprobación en 2006 de la Ley de Tropa y Marinería, por la que se estableció un modelo con la finalidad principal de consolidar la plena profesionalización.

En este cuarto de siglo desde que terminó la mili, las Fuerzas Armadas han afianzado su papel en misiones internacionales de la OTAN, la Unión Europea o Naciones Unidas con despliegues estratégicos en el Flanco Este, Oriente Próximo o África.

Según el almirante, esa participación española en misiones en el exterior no sería posible con unos ejércitos basados en el reclutamiento obligatorio. "No se pueda mandar a personas inexpertas a codearse en los ejercicios con efectivos de otros ejércitos", advierte.

Y es que el soldado de hoy no es el recluta de 1990. Es un técnico altamente cualificado que maneja sistemas de armas complejos y ciberdefensa, ámbitos donde un servicio de pocos meses carecería de operatividad.

Del Pozo señala que hace un siglo hacía falta gente que fuera capaz de manejar un 'Cetme', un arma que "tecnológicamente es de risa", y marchar durante horas por el campo. "Hoy en día eso no funciona, ya no necesitamos gente capaz de manipular un fusil, sino armamento mucho más sofisticado", asegura.

El estallido de la guerra de Ucrania hace cuatro años enfrentó a Europa de nuevo a la amenaza rusa y abrió un nuevo escenario geoestratégico.

En ese contexto, países como Francia o Alemania han apostado por recuperar el servicio militar, en ambos casos de manera voluntaria, una postura que no comparte España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado en varias ocasiones la vuelta de la mili y ha apostado por el modelo profesional adoptado en 2001.

Parafraseando al mariscal Ferdinand Foch cuando contestó al primer ministro francés Georges Clemenceau que la guerra es una cosa demasiado seria para dejársela a los políticos, el almirante opina: "La guerra es demasiado seria para dejarla en manos de los no profesionales".

La transición iniciada en 2001 no fue solo un cambio administrativo, fue una metamorfosis estructural. Las Fuerzas Armadas han pasado de ser un cuerpo sostenido por jóvenes que cumplían con la patria por imperativo legal, a convertirse en una fuerza de élite. "Se ha ganado", afirma rotundo Del Pozo. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8004654287)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Albares advierte del alza de los precios y de posible llegada de refugiados por la guerra

Infobae

Los mercados y el petróleo afrontan la segunda semana del conflicto en Oriente Medio

Infobae

'Un mapa para Palestina', un libro infantil para entender la historia del pueblo palestino

Infobae

Ley contra la multirreincidencia llega al Senado, donde PP y Vox buscan endurecer la norma

Infobae

Hamilton: “Ha sido un fin de semana positivo, pero podemos mejorar”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas: victoria

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”